Šedá a červená - radní schválili nový design pražské integrované dopravy. Řešili i stavbu lanovky

Autobusy, tramvaje, ale třeba i příměstské vlaky v systému pražské integrované dopravy by měly mít v budoucnu nový šedočervený vzhled. Rozhodli o tom na svém pondělním jednání pražští radní. Jednotný design by tak měly dostat spoje nejen v hlavním městě, ale také ve Středočeském kraji. Politici na jednání dále řešili výstavbu lanové dráhy mezi Prahou 6 a Prahou 8. Praha 16:05 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská integrovaná doprava by se měla zahalit do nového kabátu | Foto: superlative.works | Zdroj: ČTK/PR/superlative.works

Nový šedočervený design mají dostat autobusy, některé tramvaje, soupravy metra a vlaky, které jezdí v Praze i Středočeském kraji a spadají do systému pražské integrované dopravy. Cílem je, aby cestující na první pohled poznali, kde všude jim jízdenka PID platí. Grafické studio, které vyhrálo soutěž na nový design, má nyní zpracovat kompletní manuál, který potom budou znovu schvalovat pražští i krajští politici.

Pražské náplavky spojí nový pravidelný přívoz. Poprvé vyrazí loď Šemík v pátek dopoledne Číst článek

V minulých týdnech se proti změně vzhledu ohradili pražští i krajští politici, ale také třeba designér současného vzhledu některých tramvají. Důvody neshod objasňuje zpravodaj Českého rozhlasu Adam Bejšovec: „Patrik Kotas, který vytvořil vzhled některých tramvají a souprav metra, říká, že je změna designu mimo jiné zásah do jeho autorských práv a avizoval, že je připravený bránit se i právními kroky.“

Tento spor by se měl vyřešit i podle zástupců Středočeského kraje, který má navíc problém i s tím, že nedávno zasmluvnil modernizaci autobusů, které mají jezdit ve stávajících barvách.

Dále například koaliční Spojené síly pro Prahu říkají, že v době koronavirových opatření je nutné spíš peníze šetřit, než je utrácet za velkou obměnu vzhledu vozidel MHD.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě říká, že nový vzhled se bude nejdřív testovat v pražské MHD, a následně by se měly postupně barvit především nově pořízená vozidla, případně ta, která projdou velkými opravami a modernizací. Zásadní náklady tak podle něj nevzniknou, dopracování manuálu grafickým studiem pak podle něj bude stát zhruba dva miliony korun.

Podbabu a Bohnice propojí lanová dráha. Pražské zastupitelstvo dalo stavbě za 1,5 miliardy zelenou Číst článek

Námitku Patrika Kotase by měl podle právního stanoviska dopravního podniku prověřit odborník. Změna vzhledu se ale prý zatím nedotkne například tramvají T3 a jejich verzí, a také vozů, které jezdí v provedení právě Patrika Kotase.

Výstavba lanové dráhy

Politici v pondělí odhlasovali, že přípravu stavby, která má propojit městské části Praha 6 a Praha 8 (Podbabu a sídliště Ďáblice) bude řešit místo magistrátu dopravní podnik. Ten může vypsat zakázku a architektonickou soutěž na podobu stanic. Dopravní podnik se o přípravu postará proto, že lanovka má po dokončení fungovat v systému pražské integrované dopravy.

Důvodem stavby lanovky právě mezi Prahou 6 a Prahou 8 je fakt, že zde neexistuje přímé spojení městskou hromadnou dopravou, a lidé tak musí jezdit oklikou přes centrum. To má v budoucnu vyřešit plánované tramvajové propojení, ale to bude podle vedení města nejspíš hotové až za desítky let.

Lanovka má sloužit v mezičase, fungovat mají tři zastávky - v Podbabě, Bohnicích a u zoologické zahrady v Troji. Celá trasa má trvat sedm minut, a kabinky by měly zvládnout přepravit až 2000 cestujících za hodinu. Lanovka má stát zhruba jednu a půl miliardy korun a v provozu by měla být v roce 2025.