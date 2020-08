Na Staroměstském náměstí vlají běloruské vlajky. Stovky lidí vyjadřují solidaritu Minsku

Vláda bude v září schvalovat na 200 pozměňovacích návrhů, aby stát začal fungovat online

Podle zakladatele portálu Hlídač státu Michala Bláhy zatím stát digitalizuje pouze tak, že papírový formulář převede do počítače, a to nestačí. Zákon o právu na digitální služby to mění.