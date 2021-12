Pražští radní schválili nové ceny za odpad. Obyvatelé sídlišť by si měli připlatit přes 400 korun ročně

Vedení Prahy schválilo návrh nové odpadové vyhlášky, podle které by si většina Pražanů měla od příštího roku připlatit za svozu odpadu. O návrhu, se kterým v pondělí souhlasili radní, budou ještě příští týden hlasovat zastupitelé hlavního města. Změna výpočtu cen svozu je nutná kvůli novele zákona. Ceny se mají zvýšit u větších kontejnerů s častějším svozem, u těch nejmenších naopak lidé ušetří. Za plán kritizují vedení města opoziční ODS a ANO. Praha 13:44 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení Prahy schválilo návrh nové odpadové vyhlášky, podle které by si většina Pražanů měla od příštího roku připlatit za svozu odpadu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pražané nyní platí za svoz odpadu podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Tento systém už není v důsledku novely odpadového zákona možný a město musí do konce roku schválit nový.

Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky: Brusel nám ekologii nediktuje, to vláda neplní svoje cíle Číst článek

Zákon dal obcím možnost cenu za odpad stanovit až na korunu za litr obsahu nádoby a měsíc, nově už není možné zohledňovat reálné náklady, jako je četnost svozu.

Návrh primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) chce stanovit cenu na polovinu možné částky, tedy padesát haléřů za litr. Nyní se cena podle schváleného dokumentu pohybuje mezi 25 a 74 haléři za litr v závislosti na velikosti popelnice a četnosti svozu.

V důsledku změny se cena zvedne přímo úměrně velikosti popelnic, nejvíc se tak dotkne obyvatel sídlišť. Podle schváleného materiálu například dům na sídlišti, který má přistaveny největší kontejnery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, dosud platil asi 46 000 korun ročně. Nově by to mělo být 85 800 korun. Při přepočtu na hlavu to podle materiálu činí o 421 korun více na osobu a rok.

Zlevnění se pak má podle materiálu týkat pouze nejmenších nádob. Například za osmdesátilitrové by měli majitelé domů od příštího roku ušetřit 304 korun na osobu a rok. Tyto nádoby se podle dokumentu využívají primárně u rodinných domů s jedním nebo dvěma obyvateli.

Bioodpad zdarma

Zdražení má podle materiálu lidem částečně kompenzovat to, že nově budou zdarma hnědé kontejnery na bioodpad, který podle magistrátu tvoří 30 až 40 procent odpadků. Pokud lidé budou třídit i biologicky rozložitelný odpad, mohou podle magistrátu výrazně ušetřit.

Pražský magistrát potvrdil zdražení svozu odpadu o 30 procent. Město díky tomu získá 220 milionů Číst článek

Postup města v posledních týdnech kritizovaly opoziční ODS a ANO. Opozici se nelíbí kromě zvýšení cen také fakt, že radní Hlubuček podle nich o plánovaných úpravách neinformoval veřejnost.

Hlubuček dříve v reakci na kritiku uvedl, že sám s novelou zákona nesouhlasil a pokoušel se neúspěšně se státem dojednat, aby mohlo město zachovat dosavadní systém. Nastavení nového poplatku pak podle něj musí být rozpočtově zodpovědné a město bude i přes navrženou úpravu příští rok na odpadové hospodářství doplácet nejméně 200 milionů korun.

Svoz odpadu v Praze zajišťují městem vlastněné Pražské služby a několik soukromých firem. Pražské služby, které obstarávají zhruba dvě třetiny metropole, loni svezly 257 754 tun směsného odpadu, což bylo o zhruba procento meziročně více. Množství směsného odpadu v Praze už několik let roste, proti roku 2017 vzrostlo loni o více než 7500 tun.