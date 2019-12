V Dejvicích na jaře otevře nová klubovna pro děti. Budou se scházet ve vyřazené tramvaji

Malí dopravní nadšenci budou mít v Praze netradiční klubovnu. Dům dětí a mládeže ji chystá otevřít přímo ve vyřazené tramvaji. Vůz Tatra T6A5 stojí od začátku týdne na slepé koleji v Dejvicích. Než do něj děti pustí, musí pracovníci ještě doladit některé detaily. Třeba sehnat speciální kličku, kterou se otevírají tramvajové dveře. Praha 13:28 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům dětí a mládeže bude mít klubovnu v tramvaji (ilustrační foto) | Foto: Marie Veselá | Zdroj: ČRo

„Vlak by se nám se nevešel,“ směje se v reakci na dotaz, proč zrovna tramvaj, ředitel Domu dětí a mládeže (DDM) Libor Bezděk.

„My jsme tady už na jaře vytvořili tzv. zahradní železnici. Výhoda je, že ty vlaky jsou ovládány dálkově, tak i kdyby pršelo, děti je můžou řídit přímo z tramvaje,“ vysvětluje pro Český rozhlas Regina.

„Plánujeme, že tady bude učebna, která bude sloužit školám a pro výukové programy, kde jim vysvětíme, jak to na železnici funguje.“

Uvnitř tramvaje již je všechno: zavírání, výstraha, dálková světla, knoflíky, čudlíky. „Teď to ještě po zmáčknutí nebude znít, protože to není zapojeno do elektrického proudu,“ upozorňuje ředitel DDM.

„Přímo v kabině bude trenažér nebo simulátor tramvajového řízení. Kromě toho, že to nebude jezdit, by to mělo dělat všechno ostatní,“ líčí.

Děti z mateřské školky se už těší, až se do tramvaje podívají. Klubovna a zároveň učebna začne pro malé dopravní nadšence fungovat na jaře.