Praha a její dopravní podnik darují ukrajinským městům 20 tramvají a dva autobusy

Pražský dopravní podnik (DPP) spolu s magistrátem věnuje ukrajinskému městu Charkov dvacet vyřazených tramvají a městu Chmelnyckyj dva autobusy. Praha chce Ukrajině pomoci při obnově válkou zničených měst. Novinářům to v pondělí řekli primátor Zdeněk Hřib (kandiduje v komunálních volbách 2022 za Piráty) a jeho náměstek Adam Scheinherr (kandiduje v komunálních volbách 2022 za Praha Sobě). O přesun vozů se postará Člověk v tísni. Praha 17:20 19. září 2022

„Je to iniciativa, která se vztahuje k té nezbytné rekonstrukci ukrajinských měst poté, co došlo k jejich významnému poškození ostřelováním a bombardováním ze strany Ruska v rámci invaze od ruského diktátora Vladimira Putina. Je to nezbytné k tomu, aby se odstartovala obnova měst a uprchlíci se mohli vrátit domů," řekl Hřib

Přesun vozů zprostředkuje humanitární organizace Člověk v tísni,o zbytek se postarají dopravní podniky ukrajinských měst. Tramvaje jsou zatím odstaveny v areálu DPP v Hloubětíně, kde nyní podnik buduje novou vozovnu.

„Dlouhodobě podporujeme dopravní podniky na Ukrajině. Před několika lety jsme například darovali tramvaje do Mariupolu a nyní je to tedy 20 tramvají, konkrétně pět tramvají T3 a 15 typu T6, které byly v posledních letech vyřazeny," popisuje Scheinherr.

DPP bude zařizovat nakládku tramvají a autobusů. „Očekáváme, že vozy tam nepůjdou najednou, ale v několik dávkách. Kdy to začneme, sami nevíme, záleží na bezpečnostní situaci nebo volných přepravních kapacitách v Evropě. Očekáváme ale, že by ta první mohla být v řádu dnů, či jednotek týdnů," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski