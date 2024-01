V Praze vyjedou nové tramvaje koncem příštího roku. Budou nízkopodlažní a klimatizované

Nové vozy podle zpracovaných návrhů vzhledově vycházejí z designu současných pražských tramvají, mají ale ještě zaoblenější tvary, vysoké prosklené čelo a celkově zvenku i zevnitř působí vzdušným, prostorným a přehlednějším dojmem. To podtrhuje i technické provedení, říká obchodní ředitel pro MHD ze Škody Transportation, Jaromír Jelínek.

„Mnohem větší informační panel v rámci interiéru, širší přes celou uličku, ledkové osvětlení, celá tramvaj bude plně klimatizovaná. Mechanicky je tramvaj stoprocentně nízkopodlažní, jak pro stojící tak sedící cestující, takže všichni budou mít přístup k sedadlům bez schodů,“ popisuje.

To umožňuje i nové technické provedení, díky kterému nebudou sedadla na podestě. „Je to ve spojitosti s klasickým nápravovým podvozkem, který má výborné vlastnosti z pohledu provozních a úspory,“ doplňuje Jelínek.

Tramvaje budou mít taky takzvaný antikolizní systém. Fyzický prototyp tramvaje k technickým zkouškám by měl být hotový do konce letošního roku. Nové vozy mají být také úspornější a pohodlnější má být ovládání pro řidiče i samotné cestování.

Praho, připrav se, výrazně vylepšujeme každodenní cestování novými tramvajemi! Společně s @DPPOficialni přinášíme Škoda ForCity Plus Praha 52T. pic.twitter.com/s0Kk3BLRiW — Škoda Group CZ (@SkodaGroupCZ) January 10, 2024

„Kombinujeme regulátor pohonu, umíme zastavit do úplného zastavení motorem. Není to jediná vlastnost, je to plynulé brzdění, plynulý rozjezd, takže pro cestující to má ten dopad, že to bude mnohem komfortnější, pro podvozek a pohon to bude zase s nižším opotřebením. Dál to má dopad i do spotřeby energie,“ vysvětluje Jelínek.

Praha do začátku roku 2027 získá celkem čtyřicet nových tramvají. Vypravované by měly být z dokončované nové hloubětínské vozovny. Další tramvaje může Dopravní podnik získat takzvanou opcí.

„My bychom je ve zkušebním provozu s cestujícími mohli zkoušet už třeba na podzim roku 2025, těch dalších 160 tramvají máme opci a její využití záleží i na tom jestli Praha uvolní prostředky, případně z fondů evropské unie. Celkový kontrakt na 200 tramvají je za 16 miliardy korun, to znamená, že jedna tramvaj je za 80 milionů korun,“ říká generální ředitel Dopravního podniku, Petr Witowski.

Pořízení zbývajících vozů ale nejspíš bude potřeba. Nejen kvůli obměně vozového parku, ale i zajištění vozů na nově budované trati. „Jenom v minulém roce jsme otevřeli tři tramvajové trati v celkové délce pět kilometrů. Čeká nás další rozvoj, chceme postavit tramvajový okruh, kromě toho i další trati, třeba na Strahov, U Motola, nová trať bude na horním konci Václavského náměstí, a potom to ještě bude doplněna tratí, která povede přímo před hlavním nádražím,“ uzavírá náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti)

V přípravě jsou i projekty na tramvajová spojení třeba na Jižní město, do Zdib nebo Čakovic.