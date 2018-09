Do pražských tramvají bez lístku. Cestující budou moct od příštího roku platit kartou

Cestující ve všech pražských tramvajích budou moct od na začátku příštího roku hradit jízdné pomocí platebních karet. Novinářům to řekl generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Podnik již vybral firmu, která do vozů umístí potřebné platební terminály, a rovněž jejich provozovatele. Jména firem neřekl. Do tramvají bude namontováno na 900 samoobslužných zařízení. Autobusů se plán zatím netýká.

Praha 16:41 14. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít