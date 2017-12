Trojská lávka podle správce nebyla v dobrém, ale ani v havarijním stavu. Do zřícení čidla nehlásila problém

Dolínek na tiskové konferenci zopakoval, že trojská lávka byla neopravitelná a v příštích letech se počítalo s její náhradou. „V řádu měsíců přijdeme s řešením propojení Císařského ostrova a Troje,“ řekl novinářům. „Existují dvě varianty – pontonový most, nebo takzvaný rámusák, což je most na pilířích,“ přiblížil.

Koroze nosných prvků, stojí v loňské zprávě o lávce v Troji. Praha po neštěstí prověří všechny mosty Číst článek

Proč lávka v sobotu krátce po poledni spadla, Dolínek nekomentoval s tím, že zatím stále nebylo uzavřeno vyšetřování.

Odmítl ale, že by magistrát podceňoval údržbu mostů. „Do mostních objektů jsme od roku 2014 investovali 1,25 miliardy - je to pro nás priorita a investujeme do ní.“

Petr Smolka, ředitel Technické správy komunikací Praha (TSK), potvrdil, že lávka pro pěší v Troji nebyla v dobrém stavu, ale nešlo podle něj o stav havarijní. „Indicie technického problému nebyly,“ upřesnil.

Dolínek také slíbil, že lidé zranění při pádu trojské lávky dostanou odškodnění.

Uzavření lávky v Radotíně?

Praha jedná o uzavření Radotínské lávky, která je také ve špatném technickém stavu, ale není ve správě TSK.

Město navíc podle plánu od 15. prosince uzavře lávky pro pěší na Železničním mostu, které se musí v roce 2018 opravit, protože se po nich momentálně nedá chodit ani jezdit na kole.

U Trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy lávka pro pěší. Čtyři lidé jsou zraněni Číst článek

V souvislosti s pádem lávky v Troji se mluvilo také o špatném technickém stavu jiných mostů v Praze. Jedním z nich je i Libeňský most.

Podle Dolínka závisí pouze na stanovisku ministerstva kultury, jestli je most památkou. Proto chce budoucímu ministru kultury poslat dopis a požádat ho o urychlené vyřízení.

Dalším mostem v havarijním stavu je také Hlávkův. V jeho případě je už oprava připravena. „S památkáři dolaďujeme podrobnosti,“ vysvětlil náměstek primátorky Dolínek. Připustil ale, že na mostě, který spojuje Těšnov s Holešovicemi, bude zastavena tramvajová doprava.

V lednu Praha ukončí soutěž na opravu jednoho z nejvytíženějších mostů, Barrandovského. Menší lávky, které vedou třeba přes potok Botič nebo jiné, TSK opravuje průběžně.

Struna

„V roce 2013 se na trojské lávce dělaly zatěžkávací zkoušky, dvakrát ročně byly prováděny detailní revize,“ řekl na tiskové konferenci Václav Hvízdal, šéf společnosti Pontex, která se zabývá stavbou a údržbou mostů.

Po celé délce lávky byla podle Hvízdala natažena struna, která měla kontrolovat průhyby - čidla podle něj byla napojena na systém, který během dvou minut hlásil problém. „Do včerejška (soboty) 13.16 žádný z údajů nezaznamenal žádnou odchylku, který by indikoval problém," dodal Hvízdal.

Uzavření lávky? To je souboj technika a politika. Stav mostů je politický problém, říká odborník Číst článek

Středně těžce zraněný

Situaci na břehu Vltavy u zřícené lávky sleduje v neděli reportérka Radiožurnálu Evelyna Kulíšková. Technici se s vyměřovacími přístroji začali objevovat na místě po 10. hodině.

Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana se k torzu mostu vrátí i kriminalisté. Policie dál hlídá oba břehy řeky. U zřícené lávky se stále zastavují kolemjdoucí, cyklisté nebo běžci.

Při sobotním zřícení lávky v pražské Troji byli zraněni čtyři lidí, z toho dva těžce. „Přijali jsme pacienta ve věku 34 let. Pacient má mnohačetná zranění, takže byla potřeba hospitalizace na ortopedické klinice. Zranění jsou středně těžká. Je stabilizován a rozhodně mimo ohrožení života a ohledně jednoho zranění nepochybně podstoupí operační zákrok,“ řekl v neděli serveru iROZHLAS.cz mluvčí Nemocnice Na Bulovce Martin Šalek.

Analýza stavu pražských mostů z března 2016:

(pokud se vám dokument nezobrazuje, obnovte si stránku prohlížeče)