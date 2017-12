Kvůli výstavbě nové lávky v pražské Troji musíme změnit územní plán, řekl Dolínek

Zřícenou lávku v Troji nahradí do 5 měsíců provizorní přemostění. Původně tu měl být pontonový most. Ten je ale podle magistrátu pro chodce nebezpečný. Až dělníci dokončí práce, bude břehy spojovat přívoz. Nový most tu bude do několika let. pic.twitter.com/LxEieiFmyQ