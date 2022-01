V Praze se opět svezete trolejbusem. Začala stavba trolejbusové trati z Palmovky do Čakovic

Do Prahy se natrvalo vrátí trolejbusy, a to po více než 50 letech. I když vozy na elektrický pohon zkoušel Dopravní podnik v předchozích letech vrátit několikrát, v denním provozu jezdily v metropoli naposledy v roce 1972. Dopravce v pondělí zahájil stavbu nové trolejbusové trati. Praha 21:10 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní podnik hl. m. Prahy dnes v Letňanech zahájil výstavbu trolejbusové trati | Foto: Daniel Šabík | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Jedná se o linku 140 Palmovka – Miškovice a stavební práce na její elektrifikaci zahrnují výstavbu více než jedenácti kilometrů nového trolejového vedení v úsecích Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice.

Počítá se samozřejmě i s potřebnou napájecí infrastrukturou. Trolejové vedení ale nebude na celé trase, pokryje zhruba polovinu z nynější trasy autobusové linky 140, která se po dokončení stavby změní na trolejbusovou linku 58.

„V těch obtížných úsecích do kopce, kdy to vozidlo vyžaduje mnohem více energie. Je to vhodné i vzhledem k tomu, že ty baterie se musí nějaký čas dobíjet. Není to tedy klasický trolejbus. Je to trolejbus s dynamickým dobíjením neboli parciální trolejbus. Ta výhoda je i v tom, že v těch úsecích z kopce, při brzdění, se ta energie rekuperuje zpátky do baterií,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Čistší doprava

Trať by měla být hotová do 10 měsíců, v těchto dnech pražský magistrát také dokončuje soutěž na nové, kloubové, 18 metrové trolejbusy. Vítěze by měl znát během několika dnů. Starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z hnutí ANO návrat trolejbusů vítá.

„Vnímám to velmi pozitivně z toho pohledu, že je to čistší doprava. Pokud se to ještě skloubí s tou myšlenkou využití baterie, technologií, že se to někde připne, někde to půjde na baterie, tak je to ještě čistší — možná i levnější — a také méně náročné z hlediska hluku.“ Podobně se ke stavbě vyjadřovali i zástupci dalších městských částí, přes které trať povede, tedy Prahy 8 a Prahy 9.