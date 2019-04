‚Viníkem nebyl řidič prvního vozu.‘ Dopravní expert komentuje záběry hromadné nehody v tunelu Blanka

Technická správa komunikací zveřejnila na twitteru video ze čtvrteční nehody v tunelu Blanka ve směru na Troju. Můžete to video okomentovat?

Z toho videa, které je na internetu, je vidět, že zastaví první bílé auto, za ním zastaví druhé auto a ještě i dodávka, nebo mikrobus. Ale to čtvrté auto mírně už naráží, pak přijede páté auto, které už naráží větší intenzitou do zadní části toho předchozího, a přijede šesté auto, které ten řidič už koriguje tak, že ví, že už nezastaví, že nezpomalí, tak se tomu poslednímu autu, které je před ním, vyhne směrem doleva a koliduje s bokem toho vozidla a asi s obrubníkem podle toho pohybu.

Dá se podle vás označit za viníka nehody řidič nebo řidička toho prvního auta, které zastavilo?

Nedá, protože ten řidič následující a další neví, proč zastavil. Zhasne motor, nebo cokoliv… Těch okolností, kdy řidič v tunelu zastaví ne ze svého rozhodnutí, může být víc. Proto máme nějakou bezpečnou vzdálenost a měli bychom na to umět reagovat. Nebylo to nějaké náhlé zastavení.

Takže podle vás bylo příčinou dopravní nehody nedodržení bezpečné vzdálenosti?

Bylo to nedodržení bezpečné vzdálenosti od toho čtvrtého vozidla, jestli jsem dobře počítal.

Stává se běžně při podobných řetězových nehodách, že první auto bývá poškozené nejméně a je schopné odjet pryč tak, jak na videu z nehody, kdy auto odjíždí a zdá se, že jeho poškození jsou minimální?

Ano, může to tak být, že ten náraz druhého do prvního, které zastavilo, byl opravdu mírný. Byl to vlastně zprostředkovaný náraz. To druhé auto za ním zastavilo z té normální jízdy a ten kontakt tam byl. Ten řidič to asi neřešil, je vidět, že se to auto trochu „zakymácelo“, a pokračuje potom dál. Jestli dál zastavilo, to nevím, ale může to tak být. Záleží na intenzitě nárazu.

Ministerstvo dopravy připravilo nový zákon, jehož součástí by mělo být nastavení minimální bezpečné vzdálenosti. Je možné, že se po jeho schválení počet podobných nehod sníží?

Určitě. Musí to být ale vymáháno, nestačí to jen stanovit v předpisu, ale musí to být vymáháno tak, jak je to ve všech okolních státech, protože pouze v České republice a ve Velké Británii, když se budeme bavit o Evropě, tato povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost, i když se nic nestane, chybí.

Ale jestli si dobře vzpomínám z autoškoly, tak v předpisech je stanovena povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Ano, to máte pravdu, to tam je, že řidič má jet tak, aby stačil zastavit nebo vyhnout se. Tady v tom tunelu se těžko vyhýbá, protože vpravo máte vozidla a vlevo je stěna tunelu. Jenže se neřeší to, když se nic nestane. Řeší se to, až když někdo narazí, že něco porušil. Ale tady v těchto případech, kdyby se nesrazili, tak se taky neřeší bezpečná vzdálenost. To je problém těch hromadných havárií.