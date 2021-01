Ztráta GPS signálu v pražských tunelech by mohla být do roku minulostí. Magistrát testuje nový systém

Řidiči v Praze by zhruba do roka mohli mít o něco snazší cestu po městě se zapnutou navigací. Praha totiž začala testovat systém, který by měl zabránit výpadkům signálu navigačních aplikací v tunelovém komplexu Blanka. Zatím funguje jenom v jediném úseku, pokud se osvědčí, chce ho město nainstalovat do všech částí. Praha 8:04 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém je nyní na dvou pozicích - jeden před výjezdem na Troju, druhý u výjezdu na Letnou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Se ztrátou GPS signálu v mobilní navigaci se setkal prakticky každý, kdo někdy pražskými tunely projížděl. V budoucnu už by to tak ale být nemělo. Pomoct má malá, nenápadná krabička, kterou technici na několika místech nainstalovali na strop bubenečského tunelu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pražský magistrát testuje systém na zesílení GPS signálu v tunelech. Poslechněte si reportáž Adama Bejšovce

„Testujeme nový unikátní systém. Budeme sem šířit satelitní signál ze všech možných dostupných družic, jak z GPS, což asi řidiči znají nejvíc, ale i třeba z evropského navigačního systému Galileo,“ vysvětluje náměstek pro dopravu, Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

„V místě, kde jsou umístěné tzv. opakovače nebo repeatery satelitního signálu, navigace opět získá signál a přesnou pozici pro řidiče. Systém je teď na dvou pozicích, jeden před výjezdem na Troju, druhý u výjezdu na Letnou,“ upřesňuje Scheinherr.

Systém přitom využívá technologii, která se běžně používá v budovách. „V dopravních stavbách to zatím typické není. Chceme to vyzkoušet, protože v budovách se používá především pro identifikaci záchranných složek v případě mimořádné situace. Potřebujeme si ověřit, jaký dosah repeatery v tunelu mají, jak rychle ho navigace stihnou vzít a abychom dokázali identifikovat, kolik takových zařízení by bylo potřeba v tunelu mít,“ říká Pavel Šourek, technický ředitel společnosti Satra, která zařízení do tunelu instaluje.

Na pražském hlavním nádraží přibyl výtah. Umožní lidem projít na Žižkov bez přecházení kolejí Číst článek

Zvýšení bezpečnosti

Náměstek ředitele Technické správy komunikací Martin Pípa říká, že umístění zařízení má pomoct i bezpečnosti - řidiči podle něj nebudou k výjezdům z tunelů kvůli ztracenému signálu odbočovat nečekaně a na poslední chvíli.

„Navigace odhadují, kde se vozidlo nachází. Pokud je ale dopravní proud nestabilní, tak navigace přestanou fungovat a člověk ztrácí informaci, kde se nachází. K tomu slouží opakovače signálu, kdy se před strategickými místy, v nichž se má člověk rozhodnout, jestli vyjet nebo ne, signál GPS objeví a navigace začne fungovat,“ uvedl pro Radiožurnál Pípa.

Pokud se v testovacím režimu systém osvědčí, právě na místech jako jsou výjezdy by mohl fungovat i v dalších tunelech. „Instalovali bychom je obzvláště před křižovatkami nebo před výjezdy i do všech tunelů v rámci Prahy. Myslím, že, když to vyhodnotíme, tak do roku je můžeme instalovat, pokud to půjde úspěšně dál,“ dodává Scheinherr.

Testování zařízení na posílení signálu chce město vyhodnotit zhruba za měsíc.