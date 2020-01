Desítky přestupků cestou ze Srbska, ignorování pauz. Pak se řidič kamionu srazil s vlakem v Uhříněvsi

V jihosrbském Preševu sedl řidič do kamionu naloženého nářadím, motory a dalším strojírenským zařízením a vyrazil přes celé Srbsko, Maďarsko a Slovensko do Česka. Odtud měl namířeno do Berlína, kde měl náklad vyložit.

Podle policie po cestě vyřazoval z provozu omezovač rychlosti, aby mohl jet rychleji, napáchal přestupky a ignoroval povinné bezpečnostní přestávky. Navigace ho nakonec dovedla do pražské Uhříněvsi, kde vjel na železniční přejezd. V kolejišti mezi spadlými závorami stál jeho kamion přes dvě minuty, než se přiřítil osobní vlak a nákladní auto smetl.

Bylo 6. září 2019, přesně 9.31. Na železničním přejezdu v Uhříněvsi se právě rozblikala červená výstražná světla. Blikala přes minutu, než začaly padat závory. V tu chvíli přijel srbský kamion. Vjel na přejezd a mezi závorami zůstal stát.

Mezitím ze zastávky Praha-Kolovraty vyjel osobní vlak s 220 cestujícími. Rychle nabíral rychlost. Vynořil se ze zatáčky a řítil se k přejezdu, na kterém stál kamion. Střetu se už nedalo zabránit.

Použít rychlobrzdu a utéct

„Zahlédl jsem ten kamion na vzdálenost osmdesáti až devadesáti metrů, kdybych se v tu chvíli napil nebo se díval na displeje lokomotivy, bylo by po mně,“ vypráví pro Radiožurnál strojvedoucí Tomáš Kadlec. „I tak jsem ale věděl, že do nárazu mám jen dvě sekundy, abych něco udělal. Kdybych ještě chvíli přemýšlel, co dělat, byl bych teď mrtvý,“ líčí Kadlec. Zatáhl za rychlobrzdu a utíkal z kabiny dozadu ke strojovně. „Tam jsem se předklonil, zapřel rukama proti směru jízdy a čekal na náraz.“

strojvedoucí Tomáš Kadlec. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Náraz přišel vzápětí. A byl drtivý. Osobní vlak vrazil v rychlosti 90 kilometrů za hodinu do plně naloženého přívěsu nákladního auta. „Kolem mě létaly z kabiny kusy dřeva a skleněné výplně z oken,“ vzpomíná Kadlec. „Utéct, nic jiného se dělat nedalo. Použít rychlobrzdu, utéct a zachraňovat si život. Kontejner z kamionu vletěl do kabiny a celou ji zdemoloval, včetně příčky, která váží asi dvě tuny. Právě tam jsem seděl, kdybych tam seděl dál, nezbylo by po mně vůbec nic. Den předtím slavil můj nejmladší syn desáté narozeniny, došlo mi, že o den později už nemusel mít tátu,“ přemítá.

Po nárazu se rozrazily dveře ze strojovny k cestujícím a Kadlec viděl, jak lidé padají přes sebe. „Hned za dveřmi se převrhl kočárek s malým dítětem a jeho matka celou dobu, kdy byl vykolejený vlak v pohybu, se sunula po střepech,“ líčil.

Vykolejený vlak urazil ještě 182 metrů, než se zastavil. Rychlobrzda snížila rychlost ze stovky na devadesát kilometrů v hodině. Ale hlavně způsobila, že cestující ve vlaku nejprve cítili prudké brzdění, kvůli kterému někteří popadali. Až pak přišel náraz. Kdyby k němu došlo nečekaně, mohly být následky mnohem horší. Lidé nakonec utrpěli jen lehčí zranění, povrchové tržné rány, oděrky a modřiny.

‚Nechtěl jsem poškodit závoru‘

Škoda na vlaku, kamionu a zařízení na přejezdu činí více než 63 milionů korun. Srbský řidič nejprve nedokázal vysvětlit, proč na přejezdu déle než dvě minuty nechal stát kamion mezi závorami, nakonec ale sdělil, že nechtěl závoru poničit. „V Srbské republice je úmyslné poškození železničních závor trestným činem,“ vypověděl. Jednoznačná rada v podobných situacích přitom zní: prorazit závoru a z kolejí co nejrychleji zmizet. Závory jsou proto vyrobeny tak, aby je bylo možné snadno překonat.

Srbský šofér podle svých slov navíc doufal, že na přejezdu je kamera a díky ní zabezpečovací systém vlak na přejezd nepustí. Jenže podle firmy, která dodává zabezpečovací zařízení pro železnice, v Česku ani v dalších evropských zemích neexistuje žádný takový kamerový systém, který by na dálku dokázal zastavit provoz na kolejích.

Obžalovaný řidič vinu odmítá. Tvrdí, že výstražná světla neblikala, když na přejezd vjížděl. A jakmile byl v kolejišti, padly závory a uzavřely výjezd i vjezd. Za nehodu podle něj může chyba systému, nikoli on. To ale vylučuje Drážní inspekce i svědci, kteří vypověděli, že jasně viděli svítit červená světla.

Díky údajům z tachografu v kamionu navíc policisté zdokumentovali i to, jak vypadala jeho jízda po cestě před nehodou. „Omezovač na 90 km/h byl úmyslnou manipulací vyřazován a velice často docházelo k překračování rychlosti,“ stojí v obžalobě.

„Na základě vyhodnocení tachografu bylo zjištěno, že se řidič dopustil před dopravní nehodou opakovaně přestupkového jednání,“ sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Jen za polovinu cesty policisté zjistili, že řidič spáchal 23 přestupků, když překračoval povolenou rychlost. Státní zástupce do obžaloby napsal: „Nákladní vozidlo 6. 9. od 3:10 do 9:31 (kdy zůstalo stát na přejezdu) jelo stále velice rychle.“

A nejen to. „Nebyly dodrženy žádné bezpečnostní přestávky, a to jak denní, tak i týdenní, a byla zaznamenána velmi dlouhá pracovní činnost, která činila až 19 hodin, 57 minut,“ napsal žalobce.

Reportér Radiožurnálu se spojil s obžalovaným řidičem, ten ale přes svého advokáta Filipa Červenku sdělil, že přestupky ani obžalobu nechce komentovat. „Jen řekl, že všeho lituje, že dnes už by na přejezdu postupoval jinak, a řekl, že je rád, že se nikomu nic vážného nestalo,“ řekl advokát.

Duch kamionu

Pětapadesátiletý strojvedoucí Tomáš Kadlec už zase řídí lokomotivu. Do kabiny znovu sedl už tři týdny po střetu. „Snažím se na to nemyslet a ty zážitky vytěsnit, ale pořád se mi to objevuje,“ říká. Navíc přes přejezd, kde smetl kamion, jezdí čtyřikrát denně a pokaždé se mu ta scéna znovu a znovu vybavuje před očima. „Jsou okamžiky, kdy vidím ducha toho kamionu, jako kdyby tam ještě pořád byl,“ dodává.

Střetů na železničních přejezdech loni mírně přibylo, více je také mrtvých a zraněných. Za celý loňský rok se na přejezdech stalo 181 nehod, což je o jedenáct víc než v roce 2018. Podle statistiky Drážní inspekce při nich zemřelo 40 lidí, o sedm víc než rok předtím, a zranilo se 96 lidí, v roce 2018 jich bylo 77.

Policisté i drážní inspektoři už několik let mluví o tom, že by jako prevence pomohlo, kdyby na přejezdech byly kamery a hazardéři věděli, že jim hrozí pokuta, když vjedou na koleje navzdory blikajícím výstražným světlům. Zatím tyto kamery fungují jen na přejezdu v Úvalech u Prahy, kde se ovšem hned osvědčily. Zatímco v roce 2017 zachytily 375 přestupků, o rok později, kdy se informace o kamerách mezi řidiči rozkřikla, už jen 131. Letos mají v Česku přibýt kamery na dalších čtrnácti místech, stát to bude zhruba 30 milionů korun.