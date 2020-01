Na úklidu Prahy pracují čistící stroje i 120 metařů. ‚Drobnou komplikací‘ jsou letos neukáznění taxikáři

Pražské služby tři hodiny po půlnoci zahájily v centru města úklid po silvestrovských oslavách. Do terénu vyslaly nejprve zhruba 30 čisticích strojů, v 5.00 začalo pracovat na 120 metařů. Čisto na nejfrekventovanějších místech v Praze 1 by mělo být dopoledne, poté se pracovníci přesunou do bočních ulic.

Praha 9:35 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít