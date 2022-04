OVĚŘOVNA: Ukrajinští uprchlíci s tuberkulozou a žloutenkou? ‚Sprostá lež,‘ reaguje starosta

Řetězovými e-maily se nepřestávají šířit falešné zprávy týkající se ukrajinských uprchlíků v Česku. Jeden takový popisuje, že na základní škole v Praze 9 měli být v tělocvičně ubytováni Ukrajinci nakažení tuberkulózou a žloutenkou. „Je to sprostá lež. Za běžných okolností, kdyby měl člověk čas, by si zasloužila trestní oznámení,“ reaguje pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Ověřovna! Praha 5:00 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští uprchlíci s tuberkulózou a žloutenkou v Praze 9? Jak zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, jde o další lež | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dle informace paní učitelky ze základní školy na Praze 9 jsou u nich ve škole v tělocvičně ubytováni Ukrajinci. Učitelé do tělocvičny nesmí chodit, protože je tam velký počet osob s tuberou a žloutenkou, ale nesmí se o tom nikde mluvit,“ začíná řetězový e-mail, který dorazil do schránky Ověřovny serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Řetězový e-mail pracuje s cyklicky se vracejícími informacemi o údajném zdravotním riziku, které s sebou příchozí uprchlíci přinášejí. Strach z možné nákazy navíc autor e-mailu umocňuje jednak zacílením informace do konkrétní městské části, zároveň pak tím, že údajně nakažení uprchlíci měli být ubytováni ve škole, kam docházejí děti.

Jak ale pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál jasně popřel starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS), informace v řetězovém e-mailu jsou smyšlené.

„Je to strašidelně sprostá lež. Je to snadno ověřitelné. Je to vulgární, hloupý a nedůstojný hoax, který – kdyby tady byly normální podmínky a člověk měl trošku čas – tak by si zasloužil i nějaké trestní oznámení,“ reagoval starosta na informaci a dodal, že žádná tubera ani žloutenka se u uprchlíků ubytovaných na Praze 9 neobjevila.

„Žloutenka nebo tuberkulóza, nic takového tady není. Jediným cílem toho hoaxu je vytvářet strach ve společnosti a nenávist k uprchlíkům. Proto se mi zdá tak sprostý.“ Tomáš Portlík (starosta Prahy 9)

Na řetězový e-mail podle svých slov narazil v pátek. Mezitím se už hoax šířil masivně po všech školách na Praze 9. Odkud vzešel, starosta neví. Situaci řešil údajně i s Jaroslavou Davidovou, ředitelkou základní školy Litvínovská 500, ve které byli ukrajinští uprchlíci ubytovaní. Že by informace pocházela od tamních učitelů, ale vyloučil.

„Žádná z učitelek nemohla takovou informaci vydat. Nic z této informace se totiž nezakládá na pravdě. Je zarážející, že někomu stálo za to věnovat tolik času, úsilí, sémantiky a lingvistiky snaze vytvořit tento pocit strachu. To mě šokuje z toho hoaxu mnohem více, než samotný jeho obsah,“ doplňuje Portlík.

Stravování i ubytování

Ukrajinské uprchlíky přivezl autobus do pražské školy v polovině března. Prvního dubna se pak přestěhovali do ubytovny, kterou městská část za tím účelem upravila.

„Bylo to na základě požadavku Hlavního města Prahy, které je nemělo kam dát. Proto jsme narychlo připravili tyto provizorní podmínky. Mezitím jsme upravili ubytovnu a hned, jakmile to bylo možné, jsme je tam přesunuli,“ vysvětluje starosta.

E-mail ale mystifikaci rozpracovává a opět cílí na emoce. Třeba i tvrzením, že Ukrajinci odmítali přidělené jídlo a tak „nakažení tuberou a žloutenkou“ chodili nakupovat do blízkého obchodního řetězce.

„Do tělocvičny přinesli pro Ukrajince bagety, ale toto jídlo všichni uprchlíci odmítli (sic!), takže dostali poukázky a chodí si nakupovat do prodejny LIDL, přestože jsou nakaženi tuberou a žloutenkou. Takže vidíte, že je potřeba se chránit i v obchodech nadále!!!!! Nikdo z učitelů o tomto nesmí veřejně mluvit. Tak kam jsme to dopracovali,“ píše se v e-mailu.

Tuto část zase kategoricky vyvrací radní městské části pro školství Zdeněk Davídek (TOP 09/STAN). „Že dostali bagety, je pravda. Ty ale snědli, rozhodně jsme jim nedávali žádné poukázky do Lidlu, to je další nesmysl. Starali jsme se jim o jídlo z naší vývařovny,“ vysvětluje radní a starosta doplňuje, že je povinnost samosprávy při péči o uprchlíky zajistit jim takto stravu.

Starosta pak vysvětluje i část, kde se píše o údajném zákazu vstupu do tělocvičny. „Děti chodily cvičit ven. Nebylo to ale z důvodu nějaké tuberkulózy nebo žloutenky, ale proto, že provoz tělocvičny byl v tu chvíli jiný, než provoz zbytku školy. Když máte ve škole ubytované uprchlíky, tak není úplně dobré, aby děti chodily do tělocvičny, kde ti lidé různě leží ve spacácích a tak dále,“ podotýká.

Zákaz vstupu do školní budovy „pro rodiče českých dětí“, o kterém e-mail také píše, je pak podle radního Davídka v platnosti už déle než rok. A to kvůli epidemii Covid-19. Ne kvůli ukrajinským uprchlíkům.

Plnící se nemocnice?

Na podporu své argumentace pak závěr e-mailu přináší i informaci o plnících se plicních odděleních dvou pražských fakultních nemocnic – Bulovky a Motolské fakultní nemocnice.

„Před týdnem už ředitel Motolské nemocnice řekl, že je plicní oddělení v Motole již plné a že s tím vláda už musí něco dělat. Žádné sdělovací prostředky si netroufly pana Ludvíka kontaktovat a natočit, přestože v době Covidu vystupoval v televizi často. Dnes už je bohužel plné i plicní oddělení v nemocnici Na Bulovce,“ píše konkrétně e-mail.

Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, i toto „odhalení“ je smyšlené. „Je to naprostý nesmysl. Už se mě dnes jedna novinářka ptala, že prý tady máme plno dětí s tuberou. Nemáme. A plicní oddělení bylo plné i před covidem, to s tím vůbec nesouvisí,“ vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice Motol Pavlína Danková.

Tvrzení je nepravdivé i podle mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Evy Libigerové. „Naše plicní klinika se rozhodně žádnými ukrajinskými uprchlíky neplní. Prozatím nemáme hlášené žádné onemocnění tuberkulozou,“ vysvětlila s tím, že ani nesleduje žádný nárůst počtu případů, které by museli v posledních týdnech na plicním oddělení nemocnice řešit.

„Opravdu tento trend nesledujeme. Máme v podstatě setrvalý stav plicních onemocnění, jako tomu bylo před počátkem uprchlické krize,“ doplnila.

