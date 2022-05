Případ ruské studentky Lizy z reportáže RT? Přihlásila se na jiný obor, na školu nikdy nenastoupila

Redakci iROZHLAS.cz se podařilo dohledat ruskou studentku Lizu, kterou podle ruské státní televize Russia Today „vyhodila“ Univerzita Karlova. Podle zveřejněné reportáže měla být důvodem rusofobie, kvůli konfliktu na Ukrajině.

Liza se ve skutečnosti jmenuje Elizaveta Kirsanovová. A přihlásila se na obor demografie s ekonomií na přírodovědecké fakultě. Podle zjištění iROZHLAS.cz ale na školu nikdy reálně nenastoupila.

Proto ji měla univerzita po kontrole studijních výsledků na konci jejího prvního semestru na škole studium ukončit. K oznámení rozhodnutí o ukončení studia došlo už 15. února. Devět dní před začátkem války na Ukrajině.

Před dvěma týdny jsme v seriálu Ověřovna! zjišťovali pravdivost reportáže ruské státní televize Russia Today. V ní ruská studentka Liza popisuje, jak došlo k ukončení jejího studia na české Univerzitě Karlově. Důvod? Podle Lizy jednoznačně rusofobie.

Případ server iROZHLAS.cz ověřoval podle v reportáži zveřejněných informací. Tedy studentčina jména a oboru, který měla studovat – konkrétně sociologie. Jak na fakultě sociálních věd, tak ani na filozofické fakultě ovšem žádná studentka téhož jména nestudovala. Tezi o údajné rusofobii pak vyvracely i zkušenosti tamních ruských studentů, kteří se s žádnou formou diskriminace na škole dle svých slov nesetkali.

Překlad reportáže RT: Oběť rusofobie

Překlad reportáže RT: Oběť rusofobie Titulek: Liza, studentka NIU VŠE Přímá řeč: „Občas jsem musela lhát prostě z nějakého strachu.“

Liza, studentka NIU VŠE Titulek: Po započetí speciální vojenské operace na Ukrajině začali ruské studenty vylučovat ze zahraničních vysokých škol

Po započetí speciální vojenské operace na Ukrajině začali ruské studenty vylučovat ze zahraničních vysokých škol Titulek: Liza to také zažila. Karlova univerzita v Praze dívce odepřela možnost dalšího studia.

Liza to také zažila. Karlova univerzita v Praze dívce odepřela možnost dalšího studia. Titulek: V březnu jí přednášející oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Přímá řeč: Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat.

V březnu jí přednášející oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Titulek: Pak dívce začali úmyslně zhoršovat známky. Změnili dokonce i ty, které dostala už dřív.

Pak dívce začali úmyslně zhoršovat známky. Změnili dokonce i ty, které dostala už dřív. Titulek: Teď Liza bydlí v Moskvě a studuje na NIU VŠE.

Teď Liza bydlí v Moskvě a studuje na NIU VŠE. Titulek: Přece jen se stane sociologem, nevystuduje však českou, ale ruskou vysokou školu.

S pomocí ruské redakce Českého rozhlasu a čtenáře a posluchače Ilji Rudomilova ale server iROZHLAS.cz přenesl pátrání po studentce i na další ruskojazyčné zdroje.

Ukázalo se, že studentka poskytuje podobná interview i dalším médiím. Vyšel třeba i článek přímo na stránce Vyšší ekonomické školy v Moskvě, ve kterém se opět „se svým příběhem“ svěřuje.

Už ale nehovoří pod anonymizovaným popisem „studentka Liza“, ale pod svým jménem Elizaveta Kirsanovová. Shodný popis situace, obor i univerzita.

Její jméno už v českém univerzitním systému najít lze. A to konkrétně v prvním ročníku bakalářského studia oboru demografie s ekonomií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Nikdo si ji nepamatuje

Univerzita podle svého mluvčího Václava Hájka nemůže bližší informace ke studentce poskytnout.

„Nemůžeme tyto informace sdělovat kvůli GDPR třetí straně, neřekli bychom je ani rodičům studentky, pokud by se neprokázali plnou mocí udělenou danou studentkou,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Hájek.

Z přednášek matematiky, kterou měla Elizaveta jako povinný předmět navštěvovat, si Rusku nikdo nepamatuje. „Ten obličej je mi sice povědomý, ale mohla tady pouze docházet podobná studentka. Učím v semestru 130 studentů, není možné si je všechny pamatovat,“ přibližuje pedagog Václav Vlasák při pohledu na fotografii Elizavety z reportáže Russia Today.

„Je nutné zmínit, že vedení Univerzity Karlovy ke dni ke dni 1. 3. 2022 pozastavilo plnění meziuniverzitních smluv o spolupráci s ruskými univerzitami a vyzvalo děkany fakult, aby zvážili stejný postup u smluv mezifakultních. Nicméně pozastavení smluvních vztahů s univerzitami zároveň nezaložilo žádné právní důvody k jakémukoli bezhlavému a hromadnému vylučování studentů z řádného studia na Univerzitě Karlově.“ Václav Hájek (mluvčí Univerzity Karlovy)

Podle něj při identifikaci nepomáhá ani skutečnost, že jde o ruskou studentku. „Ruské studenty mívám na přednáškách běžně,“ vysvětluje.

Podobně reagují i studenti a studentky přicházející na přednášku. „Nikdy jsem ji tady neviděla, vůbec si ji nevybavuji. Zrovna teď jsme tady měli tři ruské studenty, ale ani jeden z nich nebyla ona,“ popisuje jedna ze studentek zkoumající fotografii Elizavety.

Nikdy nenastoupila

Zdroj z univerzity pod podmínkou zachování anonymity serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se před časem skutečně na přírodovědeckou fakultu studentka, která se jmenuje Elizaveta Kirsanovová, přihlásila.

Nenávistné projevy namířené proti Rusům jsou častější. Většinu případů ale oběti nenahlásí, bojí se Číst článek

Podle něj šlo pravděpodobně právě o tuto studentku. „Finálně to ale není možné potvrdit, její totožnost může být náhodná,“ vysvětlil zdroj s tím, že informace, které by mohly potvrdit shodu se stoprocentní jistotou, chybí.

Jak se totiž serveru iROZHLAS.cz podařilo zjistit, studentka se jménem Elizaveta Kirsanovová měla na univerzitu nastoupit poprvé na podzim roku 2021 po přijetí na školu. A to právě do bakalářského studia zmíněného oboru demografie s ekonomií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jenže na zápis nikdy nepřišla a nepřihlásila si ani žádný z vypsaných předmětů pro zimní semestr.

Což zapříčinilo ukončení jejího studia. „Nehledejme v tom senzaci. Některé fakulty provádí kontrolu studijních výsledků v souladu s předpisy už v 1. ročníku po každém semestru,“ odpověděl mluvčí univerzity na otázku, jestli je možné studium studentům ukončit už po prvním semestru.

FSV UK se vymezuje proti reportáži Ruské státní televize Russia Today o vyhozené studentce sociologie.

„Stává se poměrně často, že někteří studenti ke studiu po zápisu ani nenastoupí, závazně si nezapíšou žádné předměty, neučiní žádný pokus o splnění předmětu. Tedy fakulta pak neeviduje ani zápočet, ani zkoušku, ani se na žádnou zkoušku student nepřihlásí,“ upřesnil Hájek a dodal, že v takovém případě je ukončení studia možné.

„Musím zdůraznit, že Univerzita Karlova neřeší, zda je to student z Ruska či z Běloruska, z USA či EU, protože všichni mají práva a povinnosti dané předpisy. Ke všem studentům přistupujeme stejně, jsme transparentní univerzitou.“ Václav Hájek (mluvčí Univerzity Karlovy)

Zdůraznil při tom, že nezáleží na původu studenta, ale pouze, zda plní povinnosti dané předpisy. „Pokud daná fakulta při kontrole po prvním úseku studia zjistí například výsledek nula kreditů, je studentům zaslána obvyklá výzva, že bylo zahájeno řízení o ukončení studia a v rámci řízení má možnost se student vyjádřit,“ popsal Hájek běžný postup univerzity.

Jak Hájek pro server iROZHLAS.cz dále doplnil, ke kontrole docházelo po letošním zimním semestru už 13. února. Zmíněná výzva o ukončení studia pak byla studentům zaslána o dva dny později.

K oznámení o rozhodnutí o ukončení studia ruské studentky tak došlo ještě před začátkem války na Ukrajině. Konkrétně o devět dní dříve.

S rusofobií se nesetkali

K některým případům rusofobie skutečně na začátku invaze došlo a server iROZHLAS.cz je také popsal. Na českých školách se ale podobné nálady ministerstvo pokusilo podchytit hned v začátcích.

Tezi o rusofobii konkrétně na Univerzitě Karlově už dříve vyvraceli třeba i samotní ruští studenti. Jako třeba Danila Naumov. „Nic jsem o tom neslyšel. Univerzita dokonce vydávala několik prohlášení, že vyzývá lidi, aby byli solidární se všemi – tedy nejen s Ukrajinci, ale i s Rusy a Bělorusy. A že se nemá diskriminovat na žádné rovině,“ popsal své zkušenosti už dříve Naumov.

„S některými (učiteli, pozn. red.) jsem to probíral a mají pochopení, že já jako jednotlivec za to (válku na Ukrajině, pozn. red.) nemůžu.“ Danila Naumov (ruský student na Univerzitě Karlově)

Podobné zkušenosti mají podle Naumova i další ruští studenti, se kterými se na univerzitě potkává. „Taky jsem u nich neslyšel, že by měli nějaké problémy se studiem nebo že by se chtěli třeba teď vracet do Ruska,“ říká s tím, že většina chce určitě počkat, až skončí válka na Ukrajině.

Podobně se vyjádřila i další ruská studentka Olga Šarkovová. „Naštěstí jsem se na Univerzitě Karlově nikdy nesetkala s žádnou diskriminací nebo rusofobií. Vyučující a studenti se ke mně chovají stejně jako před válkou. Kromě toho, jeden z vyučujících se mě zeptal, jak to zvládám a jestli potřebuji nějakou pomoc,“ doplnila.

Na univerzitu navíc podle mluvčího stále dochází zhruba 1800 ruských studentů. Nebylo tedy už ani dříve pravděpodobné, že by za ukončením Elizavetina studia stála právě „rusofobie“.

Petr Gazdík

Válečný konflikt na Ukrajině vzbuzuje mnoho negativních emocí. Chtěl bych ale apelovat na všechny žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří.

Ostatně před podobným přístupem už dříve varovalo krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu i ministerstvo školství.

„Musíme mít neustále na paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem škol je v těžkých historických obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na ‚my a oni‘ ani válečné nepřátelství. Do škol jsme také poslali metodiku, jak s dětmi o těchto věcech hovořit s žádostí, aby věnovaly zvýšenou pozornost dětem dotčených národností – ukrajinské, ruské i běloruské,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz ministr školství Petr Gazdík (STAN).