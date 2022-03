Pražské asistenční centrum pro uprchlíky změní místo. Z Kongresového centra se přesune do Vysočan

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se nejpozději do 14. dubna přestěhuje z Kongresového centra Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Praha rovněž navýší příspěvek státu 250 korun na ubytování ukrajinských uprchlíků o 140 korun. Novinářům to v úterý po jednání magistrátního krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 15:22 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od začátku ruské invaze proti sousední zemi evidovalo centrum téměř 51 tisíc uprchlíků, nejvíce ze všech krajů (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodem stěhování centra z Nuslí jsou již nasmlouvané akce, které KCP má, včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Budovu nedaleko stanice metra B Vysočanská městu zapůjčí zdarma developerská společnost Central Group, která zaplatí výdaje na energie.

Pražské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v pondělí odbavilo 1937 lidí, zhruba o tisíc méně než před týdnem. Od začátku ruské invaze proti sousední zemi evidovalo centrum téměř 51 tisíc uprchlíků, nejvíce ze všech krajů. Centrum slouží pro Prahu a Středočeský kraj.

„Dnes krizový štáb doporučil, že nejpozději do 14. dubna dojde k přesunu asistenčního centra z KCP do prostor bývalé banky ve Vysočanech. Je to budova, kterou bychom měli dostat zdarma do zápůjčky a měli bychom tam vytvořit nové krajské asistenční centrum,“ řekl Hřib. Město nadále nechce blokovat provoz KCP, které má již nasmlouvané akce. V uplynulých týdnech vedení centra některé akce rušilo.

Zástupci magistrátu a hasiči si byli prostory ve Vysočanech prohlédnout. Přípravy na stěhování začnou v nejbližší době. „Jestli chceme vybudovat nové centrum, musí se s přípravami začít ihned,“ řekl ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Konkrétní kroky hasiči ještě doladí podle aktuální situace.

Nové prostory budou hasiči připravovat postupně. S předstihem vybudují kompletní pracoviště s přepážkami a technologiemi. Přesun se pravděpodobně uskuteční v noci, kdy je nápor uprchlíků v KCP nižší než přes den. V Nuslích u KCP pak zůstane stanoviště s pracovníky, odkud lidi odvezou autobusy do Vysočan.

Kapacita nového centra bude oproti KCP asi tříčtvrtinová. Denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí. „To by podle aktuálních čísel mělo bez problémů stačit, protože nyní jsme na úrovni asi 2000 lidí denně,“ řekl Hřib.

Krizový štáb se rovněž usnesl na tom, že město přidá k vládnímu příspěvku 250 korun dalších 140 korun ze svého rozpočtu. Peníze by mělo město vzít z 250 milionů korun vyčleněných na pomoc uprchlíkům. Na kolik ale přesně ubytování Prahu vyjde, bude záležet na počtu uprchlíků a aktuální situaci. Pokud by město bydlení platilo všem, tak by to stálo odhadem asi 110 milionů měsíčně. To se podle primátora ale nenastane.

V nouzovém ubytování v tělocvičnách či kulturních domech je nyní 750 lidí. Další tři radnice jsou na ubytování uprchlíků připraveny. Město podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) vyzvalo další radnice, aby se do pomoci s ubytováním zapojily. Městské části dostanou od magistrátu příspěvek, a to za zřízení nouzového přístřeší i za následnou péči. Systém projednají ve čtvrtek pražští zastupitelé.

Hřib dodal, že některé radnice se do systému nouzového ubytování odmítly zapojit, i když vychází z vládního nařízení. „Například městské části Praha 2 a Praha 13, které jsou vedeny opozičními zastupiteli na magistrátu,“ sdělil. Starostkou Prahy 2 je Alexandra Udženija a Prahu 13 vede David Vodrážka (oba ODS). „Jsem rád, že tento přístup založený na politickém PR zvolila jen výrazná menšina městských částí. Ostatní připravily kapacity nouzového přístřeší nebo na tom pracují,“ uvedl dále primátor.