Práce omezí do listopadu dopravu u hlavního nádraží. Po celé Praze probíhá v létě přes 60 silničních oprav

Kolony aut, v nichž řidiči čekají několik desítek minut, objížďky a rozkopané silnice - i to je léto v Praze. Dělníci by teď podle magistrátu měli pracovat na asi šedesátce míst. Od pátečního dne je lidé potkají také na magistrále u hlavního nádraží. Praha 11:23 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silniční opravy probíhají v Praze aktuálně na více než 60 místech (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jedná se o výměnu povrchu, to znamená, že odfrézujeme dvě horní vrstvy vozovky,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražských silničářů Barbora Lišková. Magistrálou u hlavního nádraží projede denně přes 77 tisíc aut. Teď pro ně na frekventovaném tahu zůstanou kvůli pracím otevřené namísto tří jen dva pruhy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 U pražského hlavního nádraží přibylo dopravní omezení. Poslechněte si reportáž Marie Veselé

„Jedná se pouze o práce ve směru na Holešovice. Druhý směr byl opraven v minulých letech,“ doplňuje Lišková.

Zúžení potrvá do poloviny listopadu. Provoz na magistrále komplikuje ve stejném směru omezení i u náměstí I.P. Pavlova.

Dělníci podle webu magistrátu Opravujeme.to pracují aktuálně na 63 místech ve městě. „Jezdím velmi často a všímám si, že v Praze je stále více rozkopaných ulic. Anglická je celá rozkopaná, ve směru na Sokolovskou jsem se zdržel asi deset minut,“ popisuje řidič Michal.

‚Běžné‘ léto

Pražský magistrát uznává, že kvůli plánovaným i neplánovaným uzavírkám můžou mít řidiči při cestě metropolí komplikace. „Je to do určité míry zapříčiněno neočekávanými havarijními opravami inženýrských sítí, které mohou zasahovat do probíhajících i plánovaných uzavírek či objízdných tras,“ říká mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Dodává ale, že počet uzavírek a omezení je v Praze přibližně stejný jako každé jiné léto. „Jedinou výjimkou jsou rekonstrukce tramvajových tratí, kterých je o letošních prázdninách o něco více,“ dodává Provazník.

Některé ulice a silnice zůstanou zavřené i po začátku školního roku. Magistrát dopravní kolaps neočekává. Může se ale stát, že řidiči budou čekat v kolonách.