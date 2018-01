Praha uzavřela Libeňský most. Přístupný zůstává jen pro cyklisty a chodce

Po pražském Libeňském mostě od pátku neprojedou auta ani tramvaje. Magistrát most zavřel hodinu po půlnoci, část stavby je totiž v havarijním stavu. Oprava potrvá minimálně tři týdny. Lidé se kvůli uzavírce musí připravit i na změny v MHD. Na místě je od rána i Radiožurnál. Reportér na místě Praha 6:17 19. 1. 2018 (Aktualizováno: 8:42 19. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libeňský most | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Na zákaz vjezdu na most upozorňují cedule a kolem mostu stojí policejní hlídky. I když se k němu přibližovalo auto Českého rozhlasu, policisté zapnuli majáky a upozornili, že projet není možné.

Hodně řidičů je ale zmatených, otáčí se přímo na místě a narychlo hledají objízdné trasy. Při cestě přes Vltavu teď musí využít sousední mosty. Podobně jsou na tom i lidé, kteří dojíždí přes most tramvají do práce, ti museli v pátek ráno pěšky.

Náklady na údržbu pražských mostů loni klesly o miliony. Tři lávky jsou v havarijním stavu Číst článek

Most totiž v současné době zůstává otevřený pouze pro cyklisty a také pro chodce, a tak to tady zůstane nejméně tři týdny. Technická správa komunikací totiž musí vybrat firmu, která poškozenou část podepře.

O špatném stavu mostu se ví už dlouho, čekalo se ale na průběžné výsledky měření. Ve čtvrtek s nimi přišli odborníci z Kloknerova ústavu z ČVUT za Technickou správou komunikací. Z aktuálních čísel vyplývá, že část soumostí na libeňské straně Vltavy je v kritickém stavu.

V současném stavu má podle analýzy nosnost zhruba pět tun – a to je prý pro provoz tramvají a automobilové dopravy málo. Právě proto se v sedmibodové škále zhoršil stupeň stavu mostu na ten poslední - tedy havarijní.

Na problémy, které se s uzavírkou pojí, upozorňují starostové městských částí, které most přes Vltavu spojuje. Třeba lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský tvrdí, že se uzavírka dotkne až 100 tisíc obyvatel. Libeňský most je podle něj jednou z hlavních tepen do Holešovic.

Na uzavřeném Libeňském mostě v Praze se otáčí jedno auto za druhým. Nepodcenila @PrahaEU informování? My na @Radiozurnal1 to děláme už od rána. pic.twitter.com/uJLc3SpHbF — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) January 19, 2018

Se starostou Prahy 8 Romanem Petrusem z ČSSD se shodnou na tom, že most měl nechat magistrát opravit už dávno. Tento stav oba považují za selhání úřadu.

Náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD ale kritiku odmítá. Říká, že město s kompletní rekonstrukcí musí čekat na stanovisko ministerstva kultury, které posuzuje, jestli je stavba kulturní památkou.

Řidiči teď tedy musí využít mosty v okolí. Dopravní podnik odklonil tramvaje a posílil dvě autobusové linky v okolí.