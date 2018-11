Vánoční osvětlení v ulicích Prahy vyjde na miliony korun

Praha se pomalu halí do sváteční výzdoby. Městské části za výzdobu zaplatí většinou od 200 do 300 tisíc korun. Nejvíce zaplatí Praha 8, která počítá s náklady 1,5 milionu na výzdobu a předvánoční program. Magistrát pak počítá , stejně jako loni, s částkou 1,8 milionu korun. Vyplývá to z ankety mezi radnicemi a magistrátem. Praha 10:58 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdobení vánočního stromu na Staroměstském náměstí | Zdroj: ČTK

Hlavní město zajišťuje osvětlení na několika místech, mezi ně patří například Mariánské náměstí, Masarykovo, Smetanovo a Dvořákovo nábřeží, Václavské náměstí a Pařížská ulice. Jinde se o výzdobu starají radnice městských částí.

Ve většině městských částí se nebude výzdoba lišit od té loňské. V Praze 12 změnili dekor osvětlení, v Praze 3 bude zase nově vyzdobena část ulic Jana Želivského a Jičínské. Ve třetí městské části, která za světelnou výzdobu zaplatí 500 tisíc korun, budou tři vánoční stromy.

Deset vánočních stromů ozdobí významné parky v Praze 4. Několik stromů rozsvítí také v Praze 14, například na Jahodnici, v Hloubětíně nebo v Kyjích. V Praze 7 budou dva stromy, na Strossmayerově a Ortenově náměstí. Do zdobení zapojí děti, které mohou do spodních pater stromů pověsit ozdoby, které vyrobí doma nebo ve škole. Praha 7 za světelnou výzdobu zaplatí 290 tisíc korun, za pořízení a odstranění stromů 127 tisíc korun.

Nejvíce za výzdobu zaplatí Praha 8, celkem 1,5 milionu korun. V ceně je kromě výzdoby na 300 stožárech osvětlení zahrnuta instalace čtyř vánočních stromů a program při jejich rozsvícení, a další předvánoční program o třetí adventní neděli. Naopak Praha 13 počítá s výdaji za vánoční výzdobu ve výši tisíc korun. Nazdobí radnici a vánoční stromy na Šostakovičově náměstí a na tržišti Luka.

Radnici v Praze 12 letos do částky za výzdobu 255 tisíc korun vstoupily nečekané výdaje. "V Komořanech a na Točné letos uschly stromy, které se vždy na Vánoce zdobily, takže je musí nahradit nově koupené pětimetrové jedle," uvedla mluvčí Olga Novotná. Do dění v městské části vstupují i dobrovolní hasiči, kteří v Cholupicích platí výzdobu vánočního stromu.

Světelné ozdoby se již pomalu objevují na sloupech veřejného osvětlení, na většině míst by měla být instalace dokončena příští týden. Ulice rozzáří v příštím týdnu, ve většině dotázaných městských částí o víkendu. Vánoční osvětlení bude zdobit Prahu do Tří králů, tedy do 6. ledna.