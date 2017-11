Bomba v autobuse nevybuchla jen shodou náhod. Pachatelé mají jít na 6 a 8 let do vězení

Za umístění zápalného systému do zaplněného autobusu na trase z Prahy do Varny mají jít Vasilij Ponomarev a Tadeáš Ševčík na osm a šest let do vězení. Rozhodl o tom ve středu pražský městský soud, podle kterého muži bombu do autobusu nastražili v souvislosti s konkurenčním bojem mezi dopravci. Ponomarevův otec na trase provozuje pravidelnou linku. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Praha 15:56 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálkový autobus (ilustrační foto) | Zdroj: Repro Twitter

Případ se stal v květnu 2015, kdy si Ševčík podle instrukcí druhého obžalovaného koupil pod falešným jménem na pražském autobusovém nádraží Florenc jízdenku do Varny na spoj, který vypravovala firma konkurující Rusovu otci. Před odjezdem autobusu umístil do zavazadlového prostoru sportovní tašku s vyrobenou bombou, nastoupil a nechal se odvézt do Brna, kde odešel a nechal autobus odjet.

Detektivové obvinili dva muže, kteří do autobusu z Prahy do Varny dali zápalnou směs Číst článek

V cestě pokračovalo 34 pasažérů a dva řidiči. Chemikálie však uvnitř autobusu začaly zapáchat natolik, že si toho cestující všimli a řidič na dálničním odpočívadle v Maďarsku bombu odhalil. Systém zlikvidovali přivolaní pyrotechnici. Zjistili, že bomba byla funkční a nevybuchla jen shodou náhod.

Pachatelé špatně odhadli přísun kyslíku v zavazadlovém prostoru a směs díky tomu jen krátce zahořela a zhasla.

Mladíci před soudem vinu odmítli a hájili se tím, že systém sestrojili na zakázku a chtěli ho převést do Bulharska muži, se kterým se na tom dohodli. Předseda trestního senátu Tomáš Durdík však jejich obhajobu důrazně odmítl. Podle něj byla vyvrácena důkazy a ukázalo se například, že v některých částech svých výpovědí obžalovaní lhali.

Soud zprostil viny pět obžalovaných z terorismu. Šlo o policejní provokaci, bránila se obhajoba Číst článek

Soud neměl pochybnosti o tom, že případ souvisí s konkurenčním bojem. „Jednoznačné je, že úmysl obžalovaných byl nasměrován k tomu, aby systém splnil svoji roli a došlo k iniciaci ve vozidle společnosti, která byla konkurencí společnosti otce obžalovaného Ponomareva,“ prohlásil Durdík. Zařízení podle soudu mělo vybuchnout, což by dopravce vážně poškodilo. „Nechtěli jenom postrašit, chtěli způsobit vážné škody,“ řekl při zdůvodnění rozsudku Durdík.

Obžalovaným za pokus o úmyslné obecné ohrožení hrozilo osm až 15 let vězení. Ševčíkovi soud vyměřil trest dva roky pod touto hranicí, Ponomareva potrestal při spodní hranici. „Soud byl ještě poměrně dost milosrdný,“ zdůraznil Durdík.