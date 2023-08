Praha připravuje zpoplatnění vjezdu do centra města. Opatření by mělo začít platit příští rok

Přesný termín, kdy by opatření mělo začít platit, zatím není jasný. Magistrát i Praha 1 se shodují na tom, že by to mohlo být během ledna nebo února příštího roku. Společně teď řeší podrobnosti, včetně přesného vymezení oblasti, která by měla být zpoplatněná.

Magistrát má zpracovanou právní analýzu, na základě které teď vzniká návrh opatření. „Po dohodě s Prahou 1 chceme tu zónu stanovit tak, aby to splňovalo především dopravní řešení. Aby se nám nezpožďovaly tramvaje přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží, protože to se pak promítá do celé té sítě,“ popisuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib z Pirátů.

Kdo platit nebude?

Technická správa komunikací zároveň zpracovává podrobný model dopadu zpoplatnění centra do provozu v dalších částech města. Podle prvotních návrhů by řidiči měli platit za vjezd především na zmíněnou Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. Politici zároveň řeší, kdo přesně by naopak platit nemusel.

„Rezidenti jsou ta základní báze, pak se ještě dojednává, jaké budou výjimky, provozovatelé s provozovnou nebo jestli to budou obecně ti, kteří tady mají svoji firmu zapsanou. Což například já bych viděla jako velmi negativní. Nicméně my jsme s hlavním městem zajedno, že ten krok je potřeba,“ doplňuje starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09.

Podle vůbec první základní analýzy, kterou odborníci vypracovali před několika měsíci, by jediný větší problém po zavedení poplatku mohl nastat ve vytížené Ječné ulici. Technická správa komunikací ale pracuje na možných řešeních.

Proč jsou některé městské části proti zpoplatnění? Poslechněte si podrobnosti v audiu v horní části článku.