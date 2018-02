Provoz vlaků mezi Smíchovem a Hlavním nádražím je omezený. Některé spoje byly zrušeny

Poruchy kolejí a zabezpečovacího zařízení komplikují v úterý ráno železniční dopravu v Praze. Provoz je zastaven ze Smíchova na hlavní nádraží a omezen mezi hlavním nádražím a Holešovicemi. Závady by mohly být odstraněny do 10:00. Vyplývá to z internetových stránek Českých drah. S mrazem poruchy podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové možná nesouvisí.

