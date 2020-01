Gang v okolí Prahy žádné psy neuspává, vyvrací fámy náměstek středočeské policie

Středočeský gang, který vykradl více než 60 rodinných domů na jihu Prahy, přestal krást o silvestrovské noci. Policie ale stále nezná pachatele. Pracuje i s možností, že jde o více spolupracujících skupin. „Několik vloupání se stalo ve stejný čas,“ vysvětlil náměstek krajského ředitelství středočeské policie Jan Krejčí pro server iROZHLAS.cz. Zároveň v rozhovoru upozornil, že se v souvislosti s případem objevilo na veřejnosti mnoho nepravd. Rozhovor Praha 6:00 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Krejčí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete přiblížit způsob, jakým gang na jihu Prahy vykrádal?

Pachatelé vstoupili do domu přes vypáčené balkonové dveře nebo okna a zcizili drobné předměty, jako jsou hodinky, hotovost a další drobné cenné předměty.

Do současné doby nevíme, jestli je to jedna organizovaná skupina nebo více.

Některé časy vloupání se nám ale spojují, takže předpokládáme, že těch organizovaných skupinek je více. Nicméně je složité začlenit jednotlivá vloupání do série.

Modus operandi (charakteristický způsob jednání – pozn. red.) a zcizené předměty, podle kterých to spojujeme, ale mohou být totožné i s jinými případy. Může tak dojít i ke spojení případů, které s tím nesouvisí.

V jednom z domů zmizely předměty zhruba za pět milionů korun. Co si odtamtud pachatelé odnesli?

I když to nezní jako drobnosti, tak bylo odcizeno několik drahých hodinek.

Dvě vloupání, stejný čas

Vy jste říkal, že se vám několik loupeží stalo ve stejnou dobu. Jak si to vysvětlujete?

To se nám spojilo v jednom nebo ve dvou případech, kdy došlo ke vloupání ve stejný čas. A jak říkám, těch organizovaných skupin může být několik. A jestli je řídí jedna osoba, nebo více, ale teď nemůžeme potvrdit, protože případ není objasněn.

Pracujete tedy i s verzí, že pokud se tam objevovalo více skupin, patří pod jednoho člověka?

Pracujeme se všemi verzemi, nemůžeme nic podcenit. I v rámci jiných případů, okresů, krajů vyhodnocujeme prakticky všechny zjištěné skutečnosti a poznatky. A pokud by nakonec případy řídila jedna osoba, určitě bychom k tomu dospěli.

Poslední vloupání, které má gang na svědomí, se podle vás stalo o silvestrovské noci. Do redakce nám ale psala žena, která bydlí v Jesenici, že ji během ledna vykradli a to samé se stalo i sousedící firmě. Nemohl gang inspirovat i další skupiny?

Nemyslím si, že inspirovat. Pachatele mohou inspirovat i pořady v televizi. Počet vloupání v rámci našeho ředitelství není rozdílný v porovnání s předešlými roky, i když je tam nárůst. Předpokládám tedy, že jde o běžnou kriminalitu, jakou evidujeme v každém roce.

Nejnovější údaje policie o vloupáních ve Středočeském kraji.

Mohou být už zadrženi?

Proč podle vás gang přestal vykrádat?

Jedna věc je, že se nám série nejenom vloupání některých trestných činnost historicky opakují. Může to být dáno tím, že pachatelé už nakradli dostatek. Zároveň ale nevylučujeme, že pachatelé jsou už zadrženi a ve vězení.

Mohli páchat jinou trestnou činnost, v rámci které byli zadrženi, akorát se nám nepropojili do našich případů. Také je možné, že odjeli do zahraničí. Pokud to jsou cizinci, mohli se vrátit do svých domovů.

Ve čtvrtečním rozhovoru ale policejní prezident Jan Švejdar řekl naší redakci, že si nemyslí, že by pachatelé byli cizinci. Vy s tím tedy pořád pracujete?

Operujeme se všemi variantami. Nemůžeme říct, že jsou to cizinci nebo cizinci, kteří tady trvale žijí nebo že jsou to Češi. Skupina může být různorodá, může tam být několik osob české národnosti i cizinci.

Z vyšetřování tedy zatím vyplývá, že je to skupina, která se skládá z cizinců a Čechů?

Tuto skutečnost nemůžu potvrdit, ani vyloučit.

Máte nějaké indicie k tomu, že byli zadrženi?

Dosud takové informace nemáme. Pokud bychom měli podezření na konkrétní osoby, tak už bychom s tím pracovali.

Policejní prezident se také v rozhovoru zmínil, že zloději jsou podle něj drzí a sofistikovaní. Souhlasíte s ním?

Souhlasil bych s ním v tom, že je to o drzosti. Neevidujeme ale žádné přestřižené alarmy a podobně. Vypáčí okna nebo balkonová dveře, vniknou dovnitř a zase rychle ven. Je to pro ně adrenalin.

Obyvatelé vesnic ale ve výzvě, kterou poslali policejnímu prezidentovi, napsali, že „nepomáhá alarm napojený na bezpečnostní službu, kamerové systémy a nebo hlídací psi“. To zní sofistikovaně…

V rámci tohoto případu došlo k mnoha dezinformacím. Lidé sice alarmy měli nainstalované, ale řekněme v 90 procentech případů je neměli zapnuté. Objevila se i zpráva, že uspávají psi, to se ale nestalo.

Dokdy odhadujete, že budou hlídky dohlížet na chod v obcích?

Nemůžeme to předjímat za území odboru Praha venkov-jih. Nicméně období od posledního vloupání je velmi krátké, takže bez omezení bude hlídkování probíhat i nadále. Zároveň musím konstatovat, že opatření probíhají v rámci celého krajského ředitelství.