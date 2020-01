Případů vloupání u Prahy nepřibývá, o pachatelích ale policie nové informace nemá, uvedl náměstek Krejčí

Policie zatím stále nenašla pachatele sériových vloupání do domů kolem Prahy. Od začátku roku ale neeviduje žádný další případ vloupání, který by se skupinou souvisel. Vyšetřuje tak pouze vloupání, která podle kriminalistů se skupinou nijak nesouvisí. V pátek to uvedl náměstek středočeského policejního ředitele Jan Krejčí. Počet vyloupených domů už ve středečním rozhovoru upřesnil serveru iROZHLAS.cz policejní prezident Jan Švejdar. Praha 13:47 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údaje policie o vloupáních ve Středočeském kraji. Podkladová mapa: Mapy.cz | Zdroj: Policie ČR, koláž iRozhlas.cz

„Od 1. ledna 2020 nemáme žádné další nové informace, počty jsou neměnné a neevidujeme žádný nový případ,“ řekl na páteční tiskové konferenci náměstek středočeského policejního ředitele Jan Krejčí. Policie již dříve uvedla, že skupina zlodějů může mít na svědomí 123 případů, nyní jde ale podle ní pouze o 63 případů, které nejspíše souvisí se sériovým vloupáním. Ostatní případy se pravděpodobně staly mimo hledanou skupinu pachatelů.

„Dokud nemáme pachatele, tak nejde jednoznačně říci, zda všechny případy spáchala jedna organizovaná skupina, nebo více pachatelů,“ řekl Krejčí.

Starostové dotčených obcí jsou velkým počtem vloupání znepokojení. Jesenice u Prahy se kvůli tomu obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se podle starosty Jesenice Pavla Smutného (za STAN) připojilo pět desítek starostů. Hamáček v prohlášení uvedl, že policie maximálně posílila stavy a dělá vše pro dopadení pachatelů.

Zkušení zloději

Policisté již počátkem ledna uvedli, že organizovanou skupinu zajímají drobné věci, hlavně peníze a šperky, které se vejdou do batohu. Jde o zkušené zloděje, kteří se pohybují velmi rychle a jsou sportovně zdatní. Policie po nich pátrá a posílila hlídky, kromě skrytých opatření do místa poslala i uniformované policisty.

Pachateli mohou být Češi i cizinci, policisté nevylučují ani možnost, že jde o cizince působící v celé Evropské unii. Proto jsou vyšetřovatelé v kontaktu i se zahraničními kolegy.

„Nemůžeme potvrdit, že by se skupina přesunula do jiného kraje,“ uvedl Krejčí. „Vyhodnocujeme stopy a zajišťujeme důkazy, trestní stíhání zahájeno nebylo,“ uvedl náměstek.

Zloději si objekt zřejmě vyhlédnou náhodně při pozorování a dopředu nevědí, kolik je uvnitř peněz či šperků. Počínají si velmi rychle a stačí jim pár minut na to, aby zmizeli. Mohou se vloupat i do několika budov po sobě. Škoda se pohybuje od 10 000 do 200 000 Kč, v jednom případě přesáhla pět milionů. Jen jednou majitelé domu zloděje překvapili, takže z místa utekli.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od září především na území Prahy-venkov jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Středočeská policie zřídila kvůli sérii vloupání speciální tým.