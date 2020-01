Rukopis středočeského gangu nese jen 65 vykradených domů. ‚Odradili jsme je,‘ říká policejní prezident

Ještě na začátku ledna policie informovala o 120 vykradených domech, které má na svědomí jediný gang. Policejní prezident Jan Švejdar ale v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz číslo upřesnil. Skupina, která do konce minulého roku loupila v okolí Prahy, vykradla podle oficiálních policejních čísel 65 domů. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdila i mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Praha 6:00 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejnovější údaje policie o vloupáních ve Středočeském kraji. Podkladová mapa: Mapy.cz | Zdroj: Policie ČR, koláž iRozhlas.cz

Gang, který řádil na jihu Prahy od září do prosince, podle policejního prezidenta Jana Švejdara vyloupil 65 rodinných domů. „Jsou to krádeže, o kterých si myslíme, že patří do jedné série,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Že policisté momentálně pracují s touto verzí, potvrdila serveru iROZHLAS.cz i mluvčí středočeské policie. „Podle našich analýz spojuje tato vloupání zejména způsob spáchání skutku a cíl zájmu prozatím neznámých pachatelů – tedy předměty, které byly zcizeny,“ napsala Suchánková. Lupiči si odnesli především šperky a peníze, které se jim vešli do batohu.

Ještě před měsícem přitom policie do této série řadila skoro dvojnásobný počet vloupání. Ta se skutečně ve Středočeském kraji stala, vyšetřovatelé si už ale nemyslí, že patří pod jeden případ. „Trestná činnost se těžko řadí do nějaké série,“ okomentoval to Švejdar. Policie nicméně odmítla sdělit, kolik pachatelů nebo skupin může mít více než sto vloupání na svědomí.

Od konce minulého roku se ale podle policejního prezidenta další podobné případy v okolí Prahy neobjevily. „Vysvětluju si to tím, že preventivní opatření policie pachatele odradila. Mohli se přesunout na jiné místo, ale zatím se nám nikde nic podobného neobjevilo. Mohli se leknout, mohlo se stát cokoli,“ popsal. Že podobná vloupání ustala, potvrdil serveru iROZHLAS.cz i ministr vnitra Jan Hamáček.

Švejdar si zároveň nemyslí, že by šlo o cizince. „Mně to do toho nezapadá,“ dodal. Středočeská policie tuto informaci odmítla potvrdit, nebo vyloučit.

Nedostatek policistů?

Obyvatelé vesnic se přesto stále bojí. Už v prosinci vytvořili domobranu, která hlídkuje společně s policií. Před několika dny dokonce podali výzvu, ve které zmiňují, že ve Středočeském kraji je „deficit počtu policistů“, a žádají o systémové řešení.

Švejdar přiznal, že policie tento problém vnímá a snaží se stavy posilovat. „Když bude opravdu potřeba, tak jsme schopni na to místo přesunout policisty z jiné části republiky,“ řekl policejní prezident.

Starousedlíci se ale snaží pomoct policii i svými tipy. Upozorňují například na neznámé osoby, které se s baterkou pohybují po zahradě. Od nového roku oznámili na linku 158 více jak 200 poznatků. „Doposud žádný z nich nevedl k objasnění série vloupání do rodinných domů či jiné trestné činnosti,“ doplnila Suchánková s tím, že kriminalisté je stále vyhodnocují.

Vloupání se stala na jihu Prahy, například v Jesenici, Průhonicích, Velkých Popovicích, Říčanech nebo Popovičkách. Podle starosty Jesenice Pavla Smutného (za STAN) si pachatelé vybírali domy u lesa nebo poblíž volných prostranství. Policie na začátku ledna oznámila, že se gang dostává do domů vypáčením francouzských oken a loupeže se účastní vždy několik lidí.