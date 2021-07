Praha vybrala firmu, která postaví lávku z Holešovic do Karlína. Stavba by mohla začít na podzim

Radní Prahy v pondělí vybrali firmu, která postaví novou lávku mezi Holešovicemi a Karlínem. Pokud všechno půjde dobře, mohli by dělníci s pracemi začít letos na podzim. Poprvé by se lidé mohli po lávce projít přesně za 14 měsíců od začátku stavby. Pokud by tedy dělníci začali pracovat letos na podzim, lávka, které se říká HolKa, může být hotová na přelomu roků 2022 a 2023. Praha 16:20 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lávka bude pouze pro pěší a cyklisty. Měla by jim usnadnit cestu taky na ostrov Štvanice | Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Lávka bude pouze pro pěší a cyklisty. Měla by jim usnadnit cestu taky na ostrov Štvanice.

Stavba lávky mezi Karlínem a Holešovicemi by mohla začít příští rok. Úpravy čekají i ostrov Štvanice Číst článek

Na holešovickém břehu Vltavy bude možné se na lávku dostat z Bubenského nábřeží před branou do Pražské tržnice a sejde se z ní v Karlíně na Rohanském nábřeží.

Stavba lávky vyjde na skoro 300 milionů korun bez DPH.

Cena i délka stavby

„Výjimečné je, že jsme nesoutěžili pouze na cenu, ale dalším kritériem byla i délka zhotovení díla. Pokud se nikdo do výběrového řízení neodvolá, tak budeme moci podepsat smlouvu,“ říká náměstek Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Kromě lávky v pondělí pražští radní řešili i další autobusovou linku, na kterou místo vozů s dieselovými motory dopravní podnik vypraví elektrobusy. Linka 201, tedy trasa mezi Černým Mostem a holešovickým nádražím. Jezdit by po ní měly autobusy s takzvaným dynamickým dobíjením.

To jsou ty, co při jízdě do kopce pohání elektřina z trolejového vedení. A z kopce si zase samy dobíjejí baterky. Dopravní podnik musí nejdřív vybudovat dobíjecí síť. První elektrobusy by tak mohly podle náměstka Scheinherra na linku 201 vyrazit za čtyři nebo pět let. Náklady magistrát odhadl na 750 milionů korun.