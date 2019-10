Rada hlavního města rozhodla vypovědět smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany

Rada hlavního města v pondělí dopoledne rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice. Vypovězení smlouvy musí ještě projednat zastupitelé. Čína postoj Prahy opakovaně kritizovala diplomatickou cestou. Aktualizováno Praha 9:36 7. 10. 2019 (Aktualizováno: 10:05 7. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní konference Města budoucnosti. Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která s návrhem na vypovězení přišla, v pátek sdělila, že schválení zmíněné části smlouvy bylo nestandardní.

Rozhlasoví symfonici zahájí sezonu s fenomenálním houslistou Chačatrjanem. Zahrají Šostakoviče Číst článek

„Do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje,“ uvedla. Vypuštěním zmíněné části dá podle ní Praha najevo nesouhlas s tím, že jsou v Číně porušována lidská práva.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zdůraznili, že vláda politiku jedné Číny respektuje, nemůže ale ovlivňovat kroky demokraticky zvolené samosprávy.

Na postup Prahy Čína zareagovala kromě veřejných deklarací i tím, že začala rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o rušení vystoupení souborů, které Praha nezřizuje a její jméno mají pouze v názvu.

Zapůjčení pandy

‚Existuje pouze jedna Čína.‘ Po ministerstvu zahraničí kritizuje primátora Hřiba i čínská ambasáda Číst článek

Spor o smlouvu mezi Pekingem a Prahou zasáhl vztahy s Čínou, které už předtím nebyly ideální. Před rokem do nich zasáhlo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před výrobky čínských firem Huawei a ZTE. Čína se proti tomu ohradila a čínský velvyslanec o věci jednal s Babišem, premiér ale následné výroky diplomata označil za lži.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR se dosud nepodařila naplnit očekávání ohledně přislíbených investic Číny v Česku. Nedaří se podle něj ani odstraňovat bariéry pro vstup českých firem na čínský trh.

Smlouva s Čínou z roku 2016 zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jedné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší opozice z řad TOP 09 a ODS uváděla, že podobné klauzule do smluv mezi městy nepatří a nemá ji tam kromě Prahy žádné z evropských měst. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo. To se však nestalo.