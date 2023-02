Praha musí stavět. Chceme více propojit veřejnou dopravu, říká staronový náměstek pro územní rozvoj

O novém složení pražské koalice je jasno. Primátorem bude podle dosažené dohody Bohuslav Svoboda (ODS). Koalici Spolu v radě připadne pět pozic včetně primátora, čtyři místa v radě obsadí Piráti a dvě místa připadnou STAN. Na pozici náměstka pro územní rozvoj usedne Petr Hlaváček (STAN), který již funkci zastával v minulém období. „Chráníte kvalitu, Praha ale musí stavět,“ říká Hlaváček v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 0:10 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jestli se chcete vypořádat s krizí dostupnosti bydlení, musíte postupovat mnohodruhově,“ říká Hlaváček (STAN) | Foto: Jessica Petrů

Za týden, 16. února, byste měli zvolit radu a primátora. Stihnete do té doby podepsat koaliční smlouvu?

Určitě, v tuto chvíli to máme naplánované na středu dopoledne před zastupitelstvem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zahraniční zkušenosti říkají, že jestli se chcete vypořádat s krizí dostupnosti bydlení, musíte stejně jako v přírodě postupovat mnohodruhově - stavět jako město, podporovat soukromé investory, družstevní bydlení i tzv. baugruppe, říká Petr Hlaváček

Zůstáváte na pozici náměstka pro územní rozvoj a dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) bude prvním náměstkem pro dopravu. To jsou v radě jedny z nejvýznamnějších postů. Chápete to jako jasné vítězství?

Je to rozumná dohoda koaličních partnerů a věřím, že můžeme se spoustou projektů pokračovat dále a že na spoustě projektů budeme muset najít shodu s kolegy ze Spolu, tudíž to určitě je o určité kontinuitě. Vítězství to bude za tři a půl roku, až skutečně něco dokážeme.

Jaká je vaše vize Prahy? Jak vypadá dlouhodobá strategie?

Praha je kouzelná v tom, že kombinuje strašně silné prvky modernosti, současnosti a zároveň historie. A v rozvoji je právě také onen konflikt – na jednu stranu přirozeně chráníte kvalitu, která je všude kolem nás, ať už jste na Starém Městě, Vinohradech nebo i kvalitním sídlišti. Vždy je tam určitá kvalita, ale zároveň do Prahy ročně přichází přibližně deset tisíc lidí.

A to není jen tak, že tolik lidí přijde a znamená to, že se 30 tisíc lidí vystěhuje a 40 tisíc přistěhuje. Čili Praha je velmi dynamická. Hranice se Středočeským krajem překračuje každý den 200 až 300 tisíc lidí podle toho, jaký je den a jestli nejsou prázdniny, jde o velmi dynamický region.

Čili Praha musí stavět, připravovat obytné stavby a musí se všemi lidmi, ať jsou to městské části nebo obyvatelé, danou změnu projednávat. A to je velmi složitý proces.

Nebýt Marvanové, byla by v Praze vláda Spolu a ANO. Za to jsem jí poděkovala, říká budoucí náměstkyně Číst článek

Budete pokračovat v projektu Pražské developerské společnosti, která připravuje stavbu přibližně osmi tisíc bytů na městských pozemcích? Proč chcete stavět takříkajíc svépomocí? A umí být město efektivnější než developer?

Všechny zahraniční zkušenosti říkají, že jestli se chcete vypořádat s krizí dostupnosti bydlení, musíte stejně jako v přírodě postupovat mnohodruhově. Musíte podporovat soukromé investory, například i debatovat s církvemi, jestli nemají stavět. A musíte také stavět jako město. Jde prostě o dané mnohodruhové přístupy, musíte podporovat takzvané baugruppe, družstevní bydlení.

A to všechno začíná přípravou území. Jsme ve fázi, kdy jsme udělali analýzu všech městských pozemků a řekli jsme, že je nebudeme prodávat a budeme na nich vytvářet městské projekty.

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy za sebou máme asi tři architektonické studie a množství změn územního plánu. Spolupracujeme s fakultou architektury. Máme velký projekt na Palmovce vedle EUSPY, velký projekt na Nových Dvorech a v různé fázi přípravy skutečně chystáme asi osm tisíc bytů.

Nová pražská vláda nepočítá s Kordovou Marvanovou. ‚Dozvěděla jsem se to včera,‘ říká politička Číst článek

Není vaše hlavní doména, ale jak se má změnit doprava?

Doprava, stavění a rozvoj jsou v zásadě jednou oblastí, která je kvůli složitosti rozdělena do více gescí. Určitě je potřeba dodělat městský okruh a dále pracovat na vnějším okruhu. Významným způsobem ale také spolupracujeme se Správou železnic a ministerstvem dopravy na tzv. metru S neboli železničním spojení 2.

Jde o podzemní propojení pod Prahou a velmi tlačíme na propojení veřejné dopravy navzájem, tedy železnice, metra a tramvají. To je cesta ke zklidnění. Velmi kvalitní veřejná doprava je hlavním směrem zklidnění dopravy ve městě.

Praha je také specifická velkým používáním pěší dopravy a pěší je potřeba chránit a zlepšovat prostředí tak, aby se mohli ve městě pohybovat.

Jak by se v Praze měla omezit automobilová doprava? A pomohlo by urychlení stavebního řízení snížit v hlavním městě ceny nových bytů? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu nahoře v článku.