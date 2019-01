Praha 1 na jaro plánuje nová pravidla pro cyklisty, některá místa jim zůstanou zapovězena

Hlavní cyklistická sezona přijde nejdříve za několik měsíců, obyvatelé Prahy by se ale měli připravit na nová pravidla. Radnice Prahy 1 chystá pro cyklisty nová pravidla, jízda po centru tak může být o něco komplikovanější, než tomu bylo v uplynulých letech. Praha 19:30 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průjezdné by naopak podle plánů radnice mohly zůstat ulice v okolí Václavského náměstí a náměstí Republiky. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změnu pravidel mělo v plánu už bývalé vedení radnice, které dokonce na dlažbu nechalo namalovat bílé čáry.

„Ošlapává se to. Přes zimu se to sjede do té míry, že to tady za několik měsíců nebude vidět vůbec,“ řekl Radiožurnálu k mizejícímu označení Vratislav Filler ze spolku Automat.

Bezpečnost chodců

Tlustá bílá čára, která fakticky nikdy nezačala platit, měla zůstat na dlažbě jako relikt zákazu, který prosazovalo bývalé vedení Prahy 1.

Nové osazenstvo radnice ji na Václavském náměstí obnovovat neplánuje. Některými místy v centru se ale na kole nebude moct projíždět vůbec.

„Jedná se o Královskou cestu, to znamená od Mostecké až po Celetnou, kde bychom rádi cyklisty úplně zakázali. Protože to opravdu ohrožuje bezpečnost chodců,“ popsal radní Prahy 1 David Skála (hnutí Praha 1 Sobě).

S omezením cyklodopravy v těchto místech souhlasí i Michal Lehečka z již zmíněného spolku Automat, který v Praze s přípravou nových pravidel pomáhá.

„Jedna z částí, kde jsme zavedení zákazu nerozporovali, byly právě části Královské cesty - zejména v okolí Karlovy ulice směrem ke Staroměstskému náměstí -, kde je v současné době pěší režim natolik hustý, že to může vést k nepříjemným situacím. Důležité je pro nás i řešit koridory, kdy cyklista bude cestu pouze křížit,“ vysvětlil.

Průjezdné by naopak podle plánů radnice mohly zůstat ulice v okolí Václavského náměstí a náměstí Republiky. Nejasný zatím zůstává osud Staroměstského náměstí.

„Nyní na tom pracujeme, je třeba vypracovat ještě nějaké studie vytíženosti některých ulic podle počtu chodců. Myslím, že do sezóny bychom to měli stihnout,“ dodal radní Skála. Nová cyklopravidla mají podle něj ochránit nejen lidi na kolech, ale i chodce.