Praha 1 se nebude bránit proti rozhodnutí soudu o zákazu kol, plánuje schůzku s aktivisty

Praha 1 se u Nejvyššího správního soudu nebude bránit kasační stížností proti rozhodnutí soudu, kterým zrušil zákaz omezující pohyb cyklistů v centru metropole. Informaci přinesla ČT24 a serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí městské části Veronika Blažková. Praha 12:02 1. srpna 2018

Praha podle mluvčí neplánuje odstranění značek, podle jednoho ze zástupců spolku Auto*Mat Michala Lehečky je tak zákaz stále platný. „Pravděpodobně by šlo o nějakou úpravu, než že by byly odstraněny,“ dodává ke značkám mluvčí.

„V nejbližší době by mělo proběhnout setkání se zástupci Prahy 1 a zástupci spolku Auto*Mat, kteří by mohli najít nejvhodnější řešení tak, aby byli chodci na pěších zónách chráněni a cyklisté mohli projet tak, jak si oni představují,“ uvedla Blažková.

Městská část tak doufá, že ze schůzky vzejde kompromisní řešení. Vlastní plán, jak tuto situaci řešit, ale zatím nemá. „Zkusíme, aby Auto*Mat udělal nějaký svůj návrh, ale záleží to na tom jednání,“ popisuje mluvčí.

„Náš návrh je v pěších zónách redukovat maximální rychlost cyklistů na 10 kilometrů za hodinu, to by se týkalo i dalších ulic mimo zóny. Zároveň chceme v pěších zónách udělat opatření, které by vymezilo koridory pro cyklisty,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz návrhy spolku Lehečka.