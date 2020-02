Praha si pořídí přístřešky na MHD sama, mobiliář ji přijde asi na 400 milionů korun

Získání mobiliáře dostane na starost některá z městských firem, o detailech bude vedení města ještě rozhodovat. O pořízení zastávek budou zřejmě hlasovat i zastupitelé.

JCDecaux nyní mobiliář provozuje na základě smlouvy z roku 1994, městu platí poplatek a může na zastávkách umísťovat reklamu. O neprodloužení smlouvy rozhodlo minulé vedení magistrátu pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která ji označila za nevýhodnou pro město. Tehdejší rada zároveň schválila vypsání nového tendru v podobě koncesního řízení.

Toto rozhodnutí v pondělí 10. února radní revokovali a rozhodli o tom, že město za zhruba 400 milionů korun mobiliář pořídí samo. V plánu je, že po pořízení zastávek a jejich instalaci Praha vyhlásí soutěž o firmu, která na nich bude za poplatek prodávat reklamu a případně zajistí i jejich údržbu. Zatímco koncese by byla zřejmě na 15 let, tyto soutěže by se mohly opakovat například každých pět let. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dříve řekl, že město se musí vyhnout závislosti na soukromém dodavateli, zároveň tento model podle něj umožní lépe reagovat na situaci na reklamním trhu.

Město již vysoutěžilo podobu přístřešku, který nyní testuje na Palackého náměstí. Zástupci JCDecaux, ale například i náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) design označili za nevyhovující. Podle JCDecaux město nemá know-how k tomu mobiliář pořídit a spravovat.

Firma dále uvedla, že v případě prodloužení původní smlouvy o pět let pořídí 300 nových zastávek v designu města k asi 900, které nyní provozuje. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) řekl, že prodloužení smlouvy by bylo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a že firma má povinnost zajistit fungování mobiliáře až do skončení kontraktu 30. června 2021. Společnost nicméně dříve sdělila, že začne přístřešky odstraňovat již letos na konci srpna. V takovém případě je město podle radního připraveno obrátit se na soud.

Do případného tendru se podle informací České tiskové kanceláře plánovaly kromě JCDecaux přihlásit také firmy BigBoard, euroAWK a Clear Channel Outdoor. Posledně uvedená firma, která zatím na českém trhu nepůsobí, před časem oznámila, že je ochotna v případě úspěchu v tendru přístřešky pořídit a ihned převést do majetku města.

Zástupce firmy Mats Lundquist také uvedl, že radou nyní zvolené řešení není v evropských metropolích běžné. „V případě in house řešení vzniká riziko politické korupce, zejména v období voleb, jelikož vedení města bude mít reklamní plochy zcela pod kontrolou a bude si moci určovat, jaké kampaně budou na mobiliář umísťovány, a tím může docházet k ovlivňování voličů,“ řekl.