Oprava vltavských náplavek se přesunula na léto. Podniky v kobkách na sezonu neotevřou

Původně se opravy pražských náplavek plánovaly na zimu, nakonec se ale odložily na léto. V hlavní sezoně tak projde přestavbou hned trojice z nich - Rašínovo, Hořejší a Dvořákovo nábřeží. Revitalizace dopadne hlavně na provozovatele podniků uvnitř kobek, kteří na sezonu neotevřou. Opravy se totiž týkají především vnitřních nábřežních zdí. Přesto primátorka Adriana Krnáčová (ANO) slibuje, že omezení v oblíbené letní lokalitě budou minimální. Praha 12:00 5. 4. 2018 (Aktualizováno: 12:36 5. 4. 2018)

„Aktuálně se děje zasíťování Hořejšího nábřeží, tedy nábřeží na smíchovské straně Vltavy, aby následně mohlo být dokončeno volnočasové využití náplavky,“ popsal serveru iROZHLAS.cz koordinátor správy náplavek Jan Nejedlý.

Ve vnitřních prostorách nábřeží mají vzniknout kavárny, výstavní prostory či sociální zařízení, přestavba se týká celkem 12 kobek. Vedle toho Praha plánuje na náplavkách upravit osvětlení, lavičky, koše či bezpečnostní prvky. „Vše směřuje k zajištění většího komfortu a bezpečnost návštěvníků,“ pokračoval Nejedlý.

Omezení na náplavkách

Koordinátor správy náplavek současně odmítá, že by se nábřeží v hlavní sezoně uzavřely návštěvníkům. Opravy mají podle něj probíhat za provozu. Přesto musí kolemjdoucí počítat s určitými omezeními.

„Provoz náplavky jako veřejného prostranství bude omezen opravdu minimálně. Jedná se pouze o tři provozy v takzvaných kobkách a menšího prostoru před nimi. Nedochází tedy k uzavření náplavek, jak se někteří provozovatelé snaží prezentovat a vyvolat tím paniku u lidí. “ Adriana Krnáčová (primátorka)

„Nedojde k tomu, že by náplavka jako celek nebo její velká část byla uzavřena. Maximálně v sezoně dojde k tomu, že budou uzavírány malé prostory pro práce v daném místě revitalizace,“ uvedl dále s tím, že by to však nemělo mít vliv na průchodnost či průjezdnost nábřeží. „Nebude to mít vliv například ani na pořádání farmářských trhů,“ doplnil.

To slibuje také pražská primátorka

Revitalizace však dopadne na ty, kteří mají ve vnitřních kobkách své sezonní provozovny. Jednou z nich je bar Bajkazyl, kterému se postup pražského magistrátu nelíbí.

„Nejvíce nám vadí, že jsme neměli oficiální informace, co se bude dít. Dopis o definitivním uzavření sezony jsme dostali v úterý, což je dva dny po startu sezony,“ popsal redakci provozovatel podniku Martin Kontra.

Pražské primátorce Adrianě Krnáčové z hnutí ANO proto Kontra poslal otevřený dopis. Na celou záležitost upozornil také na facebooku. „Stěžujeme si hlavně na přístup města. Cítíme se více jako stánkaři a máme pocit, že jsme městu odevzdali kus kreativity. V debatě o revitalizaci se ale necítíme jako partneři,“ doplnil.

Revitalizaci pražských náplavek přitom město schválilo už loni v únoru a s opravami se tak mělo začít loni na podzim. Kvůli absenci všech potřebných povolení, jak uvedl Nejedlý, se nakonec zahájení oprav posunulo na duben. Opravy by měl stát přes 220 milionů korun.