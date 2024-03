Praha zažila jednu z nejteplejších zim v historii. V únoru bylo průměrně 8,1 stupně

Uplynulá zima v pražském Klementinu byla jedna z nejteplejších od roku 1775, kdy se na nejstarší meteorologické stanici v zemi začaly soustavně měřit teploty. S průměrnou teplotou 5,1 stupně se umístila na druhém až třetím místě, o které se dělí se zimou 2019/2020. Nadprůměrné teplo bylo hlavně v únoru, který se stal s průměrem 8,1 stupně nejteplejším z 250 dosavadních únorů. Praha 13:16 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Velmi teplý byl i ve srovnání s březnem, jen pět procent dosavadních březnů v Klementinu mělo vyšší průměrnou teplotu než letošní únor, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v tiskové zprávě. Rekordní byl letošní únor i celostátně a zima byla druhá nejteplejší.

V Klementinu dosud nejteplejší zimu meteorologové zaznamenali na přelomu let 2006 a 2007, v období od počátku prosince do konce února tehdy naměřili v průměru 5,8 stupně. Naopak nejchladněji bylo v centru Prahy během zimy 1829/1830 s průměrnou teplotou minus 6,1 stupně.

„Chladnější zima, již mnozí čtenáři pamatují, je třeba zima 1984/85 s průměrnou teplotou minus 1,9 stupně Celsia, která se celkově umístila na 36. až 39. nejchladnějším místě, nebo zima 1995/96 s průměrnou teplotou minus 1,2 stupně Celsia, která skončila na 57. až 61. příčce,“ uvedli meteorologové.

Průměrná teplota uplynulé zimy, tedy od prosince do února, se odchýlila od průměru z let 1991 až 2020, který meteorologové používají při srovnání jako takzvaný normál, o 2,8 stupně. V únoru činila odchylka od normálu 5,4 stupně. Odchylka od dlouhodobého průměru let 1775 až 2014 byla ještě vyšší, dosáhla 7,4 stupně. Dosud nejteplejší únor z roku 2020 překonal letošní druhý měsíc roku podle meteorologů o více než jeden stupeň.

Jaký byl únor 2024 Klementinu?

Únor 2024 s průměrnou teplotou 8,1 °C v Praze-Klementinu byl nejteplejším únorem za posledních 250 let

Pouhých 12 březnů z 249 dosavadních březnů od roku 1775 bylo teplejších než letošní únor.

Víc než čtvrtina dubnů od roku 1775 měla nižší… pic.twitter.com/IFNcNM6Icb — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 6, 2024

„Pozoruhodnější je, že i ve srovnání s březnovými průměrnými teplotami byl velmi teplý, pouhých 12 březnů z 249 dosavadních březnů od roku 1775 bylo teplejších než letošní únor. Ba dokonce by se za takovou průměrnou teplotu nemusel stydět ani duben. Víc než čtvrtina dubnů od roku 1775 měla nižší průměrnou teplotu než letošní únor,“ uvedli meteorologové.

Největší zima v únoru podle nich byla v roce 1929, teploměry tehdy v průměru ukazovaly minus 11 stupňů. Tehdejší únor tak byl o 19,1 stupně chladnější než letošní. Celorepublikově meteorologové naměřili od začátku loňského prosince do konce letošního února v průměru 2,4 stupně.

Od roku 1961, kdy začali počítat měsíční teplotní průměry, bylo tepleji v tomto období na území Česka jen na přelomu let 2006 a 2007, průměr se tehdy dostal na 2,7 stupně. Únorová průměrná teplota v Česku dosáhla 5,7 stupně a byla o 6,1 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020, uvedl před časem ČHMÚ.