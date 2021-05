‚Nájem se mi zvýšil o sto procent.‘ Praha kvůli údržbě skokově zvedla činže v městských bytech

Část lidí z Prahy, kteří bydlí v městských bytech, platila tento měsíc poprvé vyšší nájem. Zdražení až o sto procent odsouhlasilo vedení města letos v lednu. Podle některých nájemníků, se kterými mluvil Radiožurnál, si Praha vybrala to nejhorší možné načasování - doznívající koronavirovou krizi. Praha 10:27 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny se podle radního Adama Zábranského (Piráti) nezměnily víc než 17 let. Lidé v městských bytech i po zvýšení nájemného platí asi o polovinu méně ti, co si nájemní byt vybírají z nabídky na trhu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nájem se mi zvýšil o sto procent. Je to velké navýšení v krátkém čase,“ říká zdravotní sestra Petra, která bydlí v městském bytě na Černém Mostě. Sama vychovala tři děti, dvě dospívající dcery s ní ještě žijí.

„Musíme víc počítat peníze v tomhle směru. Mám dcery studující, nevím, jaká bude situace do budoucna, i s ohledem na trh práce a další věci,“ říká.

Místo 66 korun za metr čtvereční platí od května 132 korun. Tedy nejvyšší možnou částku, kterou magistrát pro okrajové části Prahy stanovil. Novou cenu nájmu úřad vypočítal i podle příjmů za poslední rok, které museli nájemníci doložit.

„Do částky nájemného, která byla dopočítaná, se zohlednily třeba i covid odměny. Takže já kdybych je nedostala, tak bych navýšení neměla. Takže to mi taky přijde nevýhodné. Že člověk něco dělá, a pak za to ještě platí,“ dodává Petra s povzdechem.

Dostavte se, nebo se stěhujte

Nájemníci se o zvýšení cen dozvěděli z magistrátních dopisů. Jeden takový dostal i Jan s manželkou, kteří v městském bytě bydlí skoro dvacet let. Psaní ale do schránky přišlo pozdě - na podepsání dodatku k nájemní smlouvě tak měli jenom jeden den.

„Vlastně jsme na to měli jen jeden den, kdy jsme to mohli podepsat, protože tam byla ještě další věta. Že pokud se nedostavíme, nebo nepodepíšeme, tak nám prostě přijde dopis k vystěhování bytu. Tečka,“ říká.

Janovi, stejně jako zdravotní sestře Petře, vadí i komunikace magistrátu a tón dopisů, které dostali. „Hned se dostavte, nebo se stěhujte,“ popisuje Petra. Text dopisů už úřad nechal podle radního pro bydlení Adama Zábranského z Pirátů upravit. Na zvýšení nájemného v městských bytech radní ale dál trvá.

„Ten hlavní důvod, proč jsme to navyšovali, bylo, že výběr z nájemného nepostačuje na průběžnou údržbu bytového fondu a na větší investiční akce, které je potřeba u bytového fondu dělat, aby kvalita bydlení zůstávala pořád dostatečná. Navíc máme plány na novou bytovou výstavbu," vysvětluje Zábranský.

Zvýšení nájmů ale neplatí pro všechny - výjimku mají například senioři, lidé se zdravotním hendikepem, nebo takzvané nízkopříjmové domácnosti. To jsou podle magistrátu třeba ty, ve kterých bydlí buď jeden člověk s čistým příjmem nižším než 18 tisíc korun, nebo například dvou a tříčlenné domácnosti s méně než 30 tisíci korunami na měsíc.

„Je to kompromis mezi dvěma zájmy. Jeden zájem je poskytování dostupného bydlení, druhý je na ekonomické udržitelnosti bytového fondu,“ pokračuje Zábranský. Ceny se podle něj nezměnily víc než 17 let. Lidé v městských bytech i po zvýšení nájemného platí asi o polovinu méně než ti, co si nájemní byt vybírají z nabídky na trhu.

Nešťastné načasování

„Chápu, že to načasování se nejeví jako úplně šťastné. Na druhou stranu potřeba navýšit nájemné je tady dlouhodobá, akorát k tomu politická reprezentace, asi z důvodů, že nechtěla čelit kritice, prostě nepřistoupila. Už jenom to, že se ceny nenavyšovaly od roku 2005, je absurdní,“ dodává pirátský radní.

Načasování zdražování nájmů bylo podle politiků z pražské ČSSD nepřijatelné a asociální. Nesouhlasí s ním taky opoziční hnutí ANO. Zastupitel Ondřej Prokop ale uznává, že nízké nájmy zasluhovaly úpravu. „Nicméně nerozumíme tomu, proč s tím koalice nepřišla třeba na začátku volebního období ještě před pandemií,“ dodává.

Magistrát má asi 7200 bytů. U těch nově pronajímaných vedení města vyšší nájmy schválilo už loni.

„Kvůli pandemii to rozkouskováváme. V první fázi jsme vyšší nájemné nastavili jenom u nových smluv. Teď až v lednu jsme přistoupili k tomu, že může docházet k navyšování nájemného u stávajících nájemníků. Nicméně zase jsme se snažili vymezit nějaké skupiny nájemníků, které jsou ohroženější, a u těch k navyšování nájmů docházet nebude," říká Zábranský.

Lidé, kterým po zaplacení vyššího nájmu už nezbývá moc peněz, můžou požádat magistrát o slevu na nájemném, nebo stát o příspěvek na bydlení. Nájemníci se taky podle radního Zábranského můžou obrátit na kontaktní místa pro bydlení. V Praze fungují v pěti městských částech.