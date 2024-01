Praha zruší většinu protipovodňových opatření, otevře náplavky. Zavřená zůstane část Rašínova nábřeží

Pražský magistrát zruší od čtvrtka díky klesající hladině Vltavy většinu doposud přijatých protipovodňových opatření. Lidem se od 8.00 otevřou všechny náplavky a bude na ně možný i vjezd aut. O hodinu později se začnou otevírat protipovodňová vrata na Čertovce. Zavřený zůstane zatím pouze pochozí úsek části Rašínova nábřeží. Po zasedání magistrátního povodňového orgánu to sdělil mluvčí Vít Hofman. Praha 17:19 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské technické služby instalují na vltavských náplavkách značení, které zakazuje vstup. Na vše dohlíží policie | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zvýšené hladiny řek od Vánoc trápí více míst v Česku a hladina Vltavy v Praze se donedávna udržovala nad úrovní prvního stupně povodňové aktivity. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) večer ukončí výstrahu pro Prahu na povodňovou bdělost.

Přívozy dál jezdit nebudou, náplavky se ale v Praze otevřou. Protipovodňové stěny začnou mizet v úterý Číst článek

„Povodňová situace se v Praze stále zlepšuje, a Pražané se tak mohou postupně vrátit k běžnému životu, neboť od zítra (čtvrtka) rušíme přijatá protipovodňová opatření. Rád bych ale požádal všechny, kteří se budou pohybovat v okolí řeky, aby byli nanejvýš opatrní, protože hladina Vltavy bude ještě minimálně několik dní stále nadprůměrně vysoká,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Od čtvrtečních 8.00 budou moci Pražané i turisté téměř plnohodnotně využít všechny náplavky a bude na ně možný i vjezd aut, od stejného času bude možný i provoz zbývajícího botelu Matylda. Kvůli zmrzlé vodě na pochozí části Rašínova nábřeží zůstane však tento úsek kvůli bezpečnosti návštěvníků prozatím uzavřený. Jde o zhruba stometrovou část od železničního mostu.

Od 9.00 začnou práce na otevření protipovodňových vrat na Čertovce. Díky poklesu hladiny by se do provozu mohly vrátit i přívozy v Praze 1 a 2 a na Vyšehradě, podle informací od jejich majitelů ale bude nejprve nutné upravit nástupiště a okolí. Tyto úpravy budou pravděpodobně trvat až do pondělí, kdy by měl být provoz přívozů obnoven.

Podle ČHMÚ by v 18.00 měla skončit výstraha na povodňovou bdělost, která v Praze zatím stále platí. Hladina Vltavy by měla klesnout pod první stupeň povodňové aktivity a očekává se další mírný pokles. Z Vltavské kaskády se ale nadále bude odpouštět obdobné množství vody, neboť pokračuje vysoký odtok z Lipna, což ovlivňuje i hladinu Orlíku. Tento stav bude pokračovat pravděpodobně až do poloviny příštího týdne. Kvůli stále přetrvávajícímu vysokému průtoku Prahou by proto návštěvníci náplavek, ale i lidé pohybující se kdekoliv v okolí řeky, měli dbát zvýšené opatrnosti a obezřetnosti.