V Praze se rozezněl Zvon #9801. Symbolicky nahrazuje zvony, které odvezli nacisté a vyrobili z nich zbraně

Je to největší zvon, který byl v Praze umístěn za posledních 500 let. Symbolicky navrátí hlas tisícům zvonů, které nacisté za druhé světové války odvezli z Protektorátu Čechy a Morava, aby z nich vyrobili zbraně. Zvon na Smetanově nábřeží rozezněli čtyři zvoníci ze spolku Sanctus Castulus, který celý projekt inicioval. Praha 17:35 29. srpna 2022

Váží skoro 10 tun, přesněji 9801 kilogramů, měří 187 centimetrů a zdobí ho fragmenty zvonů roztavených za války ve prospěch nacistického zbrojního průmyslu.

Vyrobili ho mistři v nejstarším rakouském zvonařství Grassmayr. Původně se uvažovalo o českých zvonařích, ale podle organizátorů není v Česku tak velká forma na odlití a zvon by se stejně musel částečně vyrábět v zahraničí.

Byli to tedy rakouští zvonaři, kdo provedli všechny potřebné práce a zkoušky a byli také prvními, kdo uslyšeli jeho tón. Do Prahy dorazil zvon koncem srpna lodí. I to je symbolické: právě v srpnu 1942 z pražských Manin odplula do válečných továren v říši poslední loď naložená zabavenými zvony z protektorátu.

Jeden z autorů nového pražského zvonu Peter Grassmayr na odhalení řekl, že jeho dílo připomíná potřebu bojovat za mír, který je to nejdůležitější, co máme. V té souvislosti připomenul i nesmyslnost války na Ukrajině. „Usilujme o mír,“ vyzval.

Iniciativa #9801, která za výrobou nového zvonu stojí, odhadla, že kdyby měla v Česku obnovit všechny za války roztavené zvony, vyšlo by to na 2,5 miliardy korun.

Zvon #9801 zůstane u Smetanova nábřeží do konce září, poté se dílo na pontonu přesune na jiné místo v metropoli.

Zhruba od roku 2024 najde trvalé stanoviště ve zvonici na Rohanském ostrově. Tam by měl zvon fungovat na interaktivním principu – čím větší příspěvek na sbírku, která zvon financuje, tím hlasitěji se zvon rozezní.