Hamáček: S Babišem jsme Vystrčila upozornili, že jeho jednání může ohrozit dodávky pomůcek z Číny

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na schůzce ústavních činitelů apelovali na předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), aby se zdržel konání, které by ohrozilo dodávky ochranných pomůcek z Číny. Hamáček to potvrdil novinářům. Vystrčil dříve uvedl, že cítil „zhmotnělou obavu" obou politiků o dodávky pomůcek. Praha 12:31 11. června 2020

„Ano, my jsme během toho jednání, v době té nejvyšší krize, kdy opravdu jsme nevěděli, co bude ten druhý den, upozorňovali, že by bylo dobré se vyvarovat jakéhokoli konání, které by mohlo zkomplikovat dodávky ochranných pomůcek,“ řekl Hamáček na dotaz, zda s Babišem opravdu říkali Vystrčilovi, aby se nezmiňoval o cestě na Tchaj-wan nebo o Tchaj-wanu obecně.

Ministr vnitra uvedl, že představitelé vlády chtěli mít možnost ochránit zejména pracovníky v první linii a žádali o to, aby se nestalo nic, co by mohlo situaci zkomplikovat.

Podle Hamáčka apel zazněl na uzavřeném jednání nejvyšších ústavních činitelů. Blíže se k věci vyjadřovat nechtěl. „Pokládám za nefér vynášet informace z uzavřeného jednání,“ řekl. Na schůzce se podle něj debatovalo o citlivých tématech týkajících se bezpečnosti České republiky.

Předseda Senátu Vystrčil tento týden potvrdil, že pojede na Tchaj-wan, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Čínská ambasáda proti tomu ostře protestovala.

Vystrčil tento týden řekl, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil „téměř zhmotnělou obavu“ Babiše a Hamáčka, že Čína nedodá Česku ochranné pomůcky, „pokud, Vystrčile, nebudeš ticho“. Rozhodnutí o cestě na Tchaj-wan zveřejnil v úterý, pojede tam na přelomu srpna a září se zástupci firem a výzkumných institucí.

Cestu na Tchaj-wan plánoval už Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera. Měla se uskutečnit v únoru, ale Kubera na konci ledna náhle zemřel na infarkt.