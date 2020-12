Němcová: V Senátu jsme se bavili o tom, jestli jsou Zemanovy útoky na BIS velezrada

V letošním vánočním poselství prezident Miloš Zeman vyzval národ k očkování, pochválil vládu, zkritizoval opozici, média a také „klimatické šílence". Miroslava Němcová (ODS) postrádá v projevu například důležité téma naděje, Antonín Staněk (ČSSD) ale v pořadu Pro a proti proslov hlavy státu pochválil. Miloš Zeman antonin stanek miroslava nemcova bis bezpečnostni slozky 16:19 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslava Němcová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Prezident opět nevyužil příležitost k tomu, aby shrnul a vyhodnotil to, co rok české společnosti dal a vzal. Je to vždy izolovaný útok podle opakujícího se schématu proti některým skupinám české společnosti pomocí otřepaných bonmotů,“ hodnotí v Pro a proti na Českém rozhlasu Plus senátorka ODS Miroslava Němcová.

Poslanec ČSSD a bývalý ministr kultury Antonín Staněk několik poselství v prezidentově vánočním projevu prý spatřoval. „To nejdůležitější byla výzva k očkování, které je v tuto chvíli nejvýznamnější.“

Prezident nedostatečně zhodnotil letošní vlastní kroky, tvrdí senátorka. „Vždy je to na hranici velezrady: výpady proti ústavním činitelům, snaha o rozvrat Bezpečností informační služby, když požaduje jména ruských špionů, ohrožení energetické bezpečnosti tlakem na to, aby Rosatom stavěl u nás.“

Politička také kritizuje udělení státního vyznamenání Romanu Prymulovi, který podle ní opakovaně selhal, ale i kancléřskou zabijačku v době nouzového stavu či hospodaření v Lánech. „Těch selhání je řada.“

Staněk: Každý slyšel, co chtěl slyšet

Staněk je ale přesvědčen, že Zeman vystupoval před veřejnost v okamžicích, které byly pro společnost důležité. „Klíčovou roli sehrávala samozřejmě vláda. Pan prezident ve svém projevu hodnotil celý rok, protože velká většina roku byl ve znamení boje s pandemií.“

„A byl i kritický k vládě a jejím opatřením, když zmínil, že ne vše, co udělala, bylo v pořádku. Rozhodně tedy nemohu souhlasit s tím, že by letošní projev nebyl hodnotící a neshrnoval události tohoto roku. Každý tam ale slyšel to, co tam chtěl slyšet,“ soudí poslanec.

Útok na BIS jako velezrada?

Němcová doplňuje, že Senát už diskutoval o tom, zda Zemanův útok na české bezpečnostní složky splňuje požadavky a hodnocení do kategorie velezrady.

„Bavili jsme o tom v závěru roku s některými kolegy na půdě Senátu. Bylo to zejména poté, co prezident republiky znovu zaútočil na bezpečnostní složky, což je opravdu mimořádný akt. Hlava státu narušuje vnitřní bezpečnost země a ohrožuje její zájmy i navenek. Bavili jsme se o tom, že by to splňovalo hodnocení, že to spadá do kategorie velezrady. Zatím jsme nedospěli k závěru, jestli bude Senát nějakou žalobu iniciovat. Rozhodně bychom to neměli přejít bez povšimnutí,“ věří Němcová.

„Senát už se v této situaci několikrát blamoval,“ upozorňuje poslanec ČSSD. „Nejsou důvody pro podání žaloby. Ukazuje se ale, že Senát má dostatek prostoru a času se těmito otázkami zabývat, přesto se nedomnívám, že by to vedlo k nějakému usmíření v naší společnosti.“

„Zemanův projev plně odpovídal tomu duchu a typu, které přednáší a přednášel v minulosti. Naděje v projevu byla, tou je vakcína. “ Antonín Staněk

Poslanec však uznává, že prezident se mohl aspoň krátce vyjádřit k duchovnímu rozměru Vánoc. „Ale jeho projev plně odpovídal tomu duchu a typu, které přednáší a přednášel v minulosti. Naděje v projevu byla, tou je vakcína, která může dostat život zpět do běžných kolejí,“ shrnuje Antonín Staněk (ČSSD).

„To je asi jediná věc, v níž budu s panem poslancem souhlasit: byl to projev, který pan prezident pronáší pořád dokola. Duchovní rozměr v něm nebyl žádný, Vánoce jsem z toho necítila, nebyla tam naděje, kterou by měl lidem poskytnout v tísnivých situacích,“ konstatuje Miroslava Němcová (ODS).