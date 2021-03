Praktičtí lékaři zvládnou očkovat proti covidu milion lidí měsíčně, tvrdí šéf jejich sdružení Šonka

Praktičtí lékaři se od pondělí zapojují do registračního systému na očkování proti covidu-19 a některým z nich už kraje dodaly vakcíny, aby mohli začít očkovat. „Jsme ve fázi velkého očekávání. Část z nás by měla dostat vakcíny ještě tento týden, nebo počátkem příštího, ale těch ordinací nebude mnoho,“ popisuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Interview Plus Praha 10:44 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Šonka podotýká, že stát navzdory připravenosti praktiků stále preferuje očkovací centra | Foto: Jana Přinosilová

V tom, kolik vakcín se k praktikům dostane, mají hlavní slovo kraje, které si mohou pro svá očkovací centra stáhnout takové množství, jaké uznají za vhodné. „Záleží na krajském koordinátorovi. Jsou kraje, které všechny vakcíny AstraZeneca dají praktickým lékařům, jiné ale jen zlomek,“ přibližuje Šonka.

„Praktici jsou základní síť zdravotního systému, která u nás tradičně očkuje. Proti chřipce i jiným chorobám – na podzim jsme za šest týdnů proti chřipce naočkovali 900 tisíc lidí, aniž by to přineslo jakékoli logistické potíže, protože jsme na to prostě zvyklí,“ deklaruje Šonka.

Poukazuje i na to, že zejména starší a rizikoví pacienti mají naučeno nechat se očkovat u svého praktického lékaře. „Přejí si to a dokazují to tím, kolik se jich k nám do ordinací hlásí. Ve věkové skupině nad 80 let polovina z nich v podstatě ignorovala centrální rezervační systém,“ tvrdí.

Stát by podle něj měl dát každému praktikovi sto dávek vakcíny, aby mohl naočkovat své nejrizikovější pacienty. „Velmi by to ulevilo zdravotnímu systému, když bychom naočkovali lidi, kteří pokud se nakazí, tak nejspíš skončí na jednotkách intenzivní péče,“ uvádí s tím, že na svou výzvu nedostal od ministerstva zdravotnictví žádnou odpověď.

„Bez větších problémů jsme schopni očkovat milion lidí měsíčně, a to při zachování normálního provozu ordinací. Znamená to 10 až 20 lidí denně, což je normálně zvládnutelné. Pokud by těch vakcín bylo hodně, tak jsme schopni ordinační hodiny prodloužit,“ dodává Šonka.

‚Stát preferuje očkovací centra‘

Ministerstvo zdravotnictví ale prý dává jednoznačně najevo, že preferuje velká očkovací centra. „Slyšíme to i z mnoha krajů, naposledy to zaznělo v Jihočeském kraji: ‚Dobře, očkujte ten zbytek lidí nad 80 let, kteří se nám do systému nepřihlásili, očkujte v periferních hornatých okresech, ale v Českých Budějovicích půjdou všichni do očkovacího centra.‘“

Lidé, kteří chtějí být očkováni u svého praktického lékaře, mají kontaktovat přímo jeho. Přes centrální rezervační systém se registrují do očkovacích center.

„Je pravda, že se na všechny pacienty, kteří se k nám hlásí, v březnu určitě nedostane. Většina z nich začne být ve větší míře očkována v dubnu, ale v očkovacích centrech to bude zhruba na stejno,“ uzavírá Šonka.