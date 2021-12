Chceme být očkovací Hujeři, říká praktická lékařka z Horažďovic, která za den naočkuje i osmdesát dávek

„Přišel jsem se jen zaregistrovat jako nový a sestřička hned řekla, sednout, když už jste tady, tak vás naočkujeme,“ usmívá se jednašedesátiletý Jaromír, povoláním strážný, nastavuje rameno a jehla vjíždí hluboko do svalu. „Bratr zemřel na covid letos na jaře. Tehdy se už očkovalo a on nešel. Bylo mu šedesát osm.“

Jaromír nasadí vážnější výraz a říká, že z jeho rodiny jsou očkovaní všichni, i dcera učitelka má třetí dávku. „Jsem očkovaný proti mnoha nemocem od dětství, vůbec mi to nevadí, takže jsem rád, že mi sestřička hned dala třetí dávku. Abych taky nezabíral místo v nemocnici.“

Štíhlá tmavovlasá sestra Pavla Paličková si posune brýle, zapíše údaje do počítače a pouští se přátelsky do řeči s dalšími pacienty. Je místní, každého zná a ví, na co se má zeptat.

„Já se s tím nemažu, kdo otevře dveře, hned ji dostane,“ rozesměje se dívčím smíchem. „Termíny se plní a pro naše pacienty je to důležité. Bereme všechny zájemce o očkování co nejdřív, jak to jde. Blíží se svátky, kdy tu nebudeme, tak to chceme stihnout. Minulý týden jsme naočkovali i 82 dávek za den, v průměru je to tak přes padesát denně.“

Z pracovny sestry míří pacienti za další dveře k lékařce Leoně Brzákové, která si kvůli velkému množství telefonátů pořídila i sluchátka s mikrofonem. Nechce ztrácet čas. „To je snad sto padesát hovorů denně.“

Leona Brzáková pracovala patnáct let jako internistka ve strakonické nemocnici, vlastní praxi má pět let. „Já jsem velký zastánce očkování. Zatímco loni touto dobou jsme už měli mrtvé pacienty, tak letos máme sice nakažené očkované pacienty, ale žádný neumřel. Mají lehký průběh.“

Po ordinaci ještě do nemocnice

Lékařka se sestrou stihli brzy ráno otestovat zaměstnance místního podniku, a když odpoledne zaklapnou dveře ordinace, pokračují do nemocnice, kde mají naočkovat dvacet nepohyblivých pacientů. „Věřím, že to má smysl a snažíme se být tady v Horažďovicích očkovací Hujeři.“

Lékařka se pobaveně usměje a ukazuje tašku s hromadou dokumentů, které musí vyřídit. Večer ji doma čeká vyřizování e-mailů a administrativa. „Domácnost je teď na manželovi a dětech, já už jsem nebyla nakupovat pár měsíců.“

Takové tempo očkování dosahuje sice menšina praktických lékařů, ale ti oproti dřívějšku očkují výrazně víc a přidávají se další. V předchozích měsících se praktičtí lékaři podíleli na celkové vakcinaci proti covidu-19 sedmi procenty. Teď podle Národního koordinátora pro očkování praktických lékařů Jakuba Uhra vyočkují plnou třetinu vakcín. „Od začátku listopadu do 6. prosince bylo vyočkováno 1 242 592 dávek, z toho jich praktičtí lékaři poskytli 423 510.“

Praktická lékařka Leona Brzáková nemá kvůli očkování ve svém obvodě žádné problémy, nechodí jí výhrůžky a pacienti jsou podle ní spíš rádi. „Jenom jeden člověk mě přemlouval, abych mu dala certifikát bez očkování, ale to je výjimka. Žádné propichování pneumatik. S ničím špatným jsem se tu nesetkala.“ Sestra Pavla Paličková přináší další kartu pacienta a potvrzuje slova lékařky. „Já se spíš zasměju. To musím zaklepat, u nás dobrý.“