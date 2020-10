‚Stalo se nám, že pacient lhal.‘ Praktičtí lékaři už mají přístup do systému o covid-19, usnadní jim práci

Praktičtí lékaři už v informačním systému mohou ověřit covid-19 u pacientů, třeba kvůli karanténě. Potvrdil to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka i jednotliví lékaři. Přístup měli slíbený bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) už 21. září, čekat na něj ale museli do středy. Lékařům to usnadní informování pacientů, ale také vydávání karantén a izolací. Dosud se museli spoléhat na informace od pacientů. Praha 22:16 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktici podle lékařky Bezdíčkové možnost přístupu vítají, technicky je to ale podle ní komplikované | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

„Můžeme tak například ověřit, že náš pacient na testy opravdu šel a který den,“ řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Lidé totiž podle ní jdou na test často ne doporučený pátý až sedmý den po kontaktu s nakaženým, ale hned v momentě, kdy jim lékař žádanku vystaví, což může znamenat falešně negativní výsledek.

„Dokonce jsme ani neměli možnost zjistit, zda pacient testy vůbec absolvoval, protože jsme byli závislí pouze na informacích, které nám sami pacienti nebo hygienické stanice sdělili,“ uvedla vedoucí praktická lékařka společnosti Moje ambulance Ludmila Mazylkinová.

„Stalo se nám, že pacient odmítal na testy jít. Karanténa mu byla vystavena, ale dle algoritmů nešla ukončit. Následně pacient uvedl, že na testech byl a že výsledky byly negativní, protože karanténu ukončit potřeboval. Když jsem si ale tuto informaci ověřovala, zjistila jsem, že nebyla pravdivá,“ dodala Mazylkinová.

Provizorní řešení

Praktici podle Bezdíčkové sice možnost přístupu vítají, technicky je to ale podle ní komplikované. Lékaři se přihlašují do Národního zdravotnického informačního systému, kam běžně jednou ročně hlásí vybrané informace. „Funguje to na základě přihlašovacího jména, hesla a bezpečnostního kódu poslaného na mobilní telefon. Každé dvě hodiny se to navíc odhlásí,“ vysvětlila.

Jedná se proto podle ní s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který systém spravuje, o propojení systému s lékařskými softwary, které lékaři používají.

Dalším problémem souvisejícím s epidemií nemoci covid-19, který praktičtí lékaři řeší, je předávání informací o nařízené izolaci nakaženého nebo karanténě jeho kontaktů. Dosud se takové situace podle ní řešily provizorně v systému eNeschopenek. „Děti, podnikatelé nebo důchodci ale nepotřebují vystavit neschopenku, takže jsme hlásili do systému navíc,“ vysvětlila Bezdíčková. Systémy ÚZIS a eNeschopenka provozovaná ministerstvem práce také podle ní nejsou propojené a data mezi sebou nesdílí.