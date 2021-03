Praktickým lékařům vadí přístup Pardubického kraje k očkování. Poslali hejtmanovi otevřený dopis

„Velmi malá část z nás byla spokojena s vakcínami a není výhled, nevíme do budoucna, jak se vydávání vakcín bude odehrávat,“ říká pro Český rozhlas Pardubice předsedkyně krajského sdružení praktických lékařů Kateřina Nechvátalová.

Praktiků se do očkování od začátku března chtělo zapojit přibližně 210. Jenomže počet zájemců je mnohonásobně větší než dostupných vakcín. Pardubický kraj k nim navíc dodává jen látky AstraZeneca.

„Z ostatních krajů máme indicie, že se očkuje u praktiků Modernou, někde i Pfizerem, tady se pořád dokolečka tvrdí, že to nejde, takže jsme se obrátili na pana hejtmana, aby nám vysvětlil, jak to s naším krajem vypadá, jestli se máme dál snažit, nebo jestli ty pacienty máme explicitně posílat do očkovacích center, kterých tady vzniká čím dál víc,“ říká Nechvátalová.

Hejtman: Vyčkáme

Hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK na otevřený dopis lékařům odpověděl. Dodávat k nim vakcíny Pfizer nebo Moderna zatím ale nechce.

„Podmínky a vlastnosti této vakcíny podle distributorů a především podle ministerstva zdravotnictví a samotných výrobců neumožňují tak jednoduché nakládání, byť některé kraje rozhodly o rozvážení praktickým lékařům. Bylo to na jejich zodpovědnost, jejich rozhodnutí. My jsme se rozhodli, jako většina krajů, že vyčkáme, protože na sebe nechceme přenášet odpovědnost případných komplikací, nebo různých právních aspektů,“ řekl hejtman.

Zároveň praktikům slíbil zlepšení vzájemné komunikace, aby lékaři s jistotou věděli, s kolika vakcínami mohou který týden počítat.

„Chceme, aby praktičtí lékaři také věděli, kolik a jaké druhy vakcinačních látek do kraje dorazí a aby věděli také potvrzené dodávky, nejen ty avizované několik týdnů dopředu, ale potvrzené na daný týden. Považuji to za důležité, protože potom nebudou vznikat nejrůznější ‚zaručené zprávy‘ a dezinformace.“

Praktičtí lékaři také hejtmana Netolického vyzvali, aby zbytečně nezřizoval očkovací centra v obcích, kde to podle nich není potřeba a radši využil síť jejich ordinací, a také aby jim kromě vakcíny AstraZeneca poskytl i látku od Moderny.

Podle Kateřiny Nechvátalové je totiž pro některé skupiny lidí lepší očkování v ordinaci u praktika než v očkovacím centru.

„Pro chronicky nemocné a starší občany je určitě vhodnější se nechat očkovat u praktického lékaře, který je zná, dokáže jim vysvětlit výhody a nevýhody vakcíny i očkování. Dokáže také dobře učit načasování očkování, což se v očkovacích centrech skoro neřeší a hlavně je zná. Ví o jejich nemocech a alergických reakcích, což může být hodně důležité,“ uzavírá Nechvátalová.