‚Aby nemuseli tlouct data dvakrát.‘ Pražští praktičtí lékaři naočkovali 1200 seniorů, trápí je administrativa

V Česku je už přes týden vakcína proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Tu by k očkování díky jednodušším podmínkám pro skladování mohli plošně využít praktičtí lékaři. Ti ale zatím vyčkávají na instrukce státu. V Praze 7 ale nečekali a celkem ve 12 ordinacích praktických lékařů proočkovali 1200 seniorů. Jaké jsou výsledky pilotního projektu? Reportáž Praha 15:34 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do pilotního projektu Prahy 7 se zapojilo 12 ordinací, ve kterých lékaři proočkovali 1 200 seniorů nad 80 let. Ti už většinou dostali i druhou dávkou vakcíny od firmy Pfizer a BionTech | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

Stojím v ordinaci nedaleko Letenských sadů s praktickým lékařem Karlem Bláhou. V čekárně ve vedlejší místnosti už skoro není volná židle.

Každou půl hodinu totiž přijde osm seniorů nad 80 let. Ti sem míří už pro druhou dávku očkování vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech. Mezitím odchází ti, kteří už jsou proočkovaní, ale čekají, aby se neprojevily vážnější vedlejší příznaky. Za hodinu tak dva lékaři a dvě sestry oočkují 16 lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pražští praktičtí lékaři oočkovali 1200 seniorů. Poslechněte si reportáž Jaroslava Hrocha

„V tomto pilotním projektu jsme proočkovali lehce přes 200 indikovaných pacientů,“ říká doktor Bláha s tím, že všichni oslovení senioři prakticky ihned souhlasili.

Celkem už ve dvanácti ordinacích dostalo vakcínu 1200 lidí.

‚Ani to nebolelo‘

Je půl třetí a ordinací se rozezní bzučák. Do ordinace přichází další senioři a mezi nimi je i paní Marková.

Očkování zabralo několik málo sekund. „Ani to nebolelo. To je krásný,“ říká s úsměvem. „Za čtyři dny mi bude 89 let.“ „Tak to máte jako dárek k narozeninám,“ směje se na ní sestra, zatímco ji lepí náplast na levé rameno.

„Je to opravdu příjemný a hlavně taxíkem jsem tady hned,“ odpovídá na otázku, jestli ji očkování u praktického lékaře vyhovuje. „Hlavně buďte zdráv,“ loučí se.

Hned za ní přichází Jiřina Šebková. „Je to krok, který má člověk udělat. Třeba ne kvůli sobě, ale kvůli ostatním. Chci se ještě vidět se svou rodinou, se známými. A nerada bych jim ztěžovala život,“ popisuje, proč se rozhodla nechat se očkovat.

„V těch očkovacích centrech je to dopravně složitější, člověk neví, jak to tam bude vypadat, jestli to proběhne, jak by si představoval. A tady jsem velice ráda. I když radši jsem, když sem nemusím,“ říká Jiřina Šebková | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

„Já byla hrozně ráda, když zavolali poprvé. Jak se neustále prodlužuje termín, kdy by měl být národ proočkovaný, tak to byla první a nejlepší příležitost,“ dodává. A stejně jako paní Marková říká, že ji očkování u svého praktika prostě vyhovuje.

„V těch očkovacích centrech je to dopravně složitější, člověk neví, jak to tam bude vypadat, jestli to proběhne, jak by si představoval. A tady jsem velice ráda. I když radši jsem, když sem nemusím,“ směje se.

Volební místnosti a praktičtí lékaři

Výsledky pilotního projektu si pochvaluje i starosta Prahy 7 Jan Čižinský z uskupení Praha Sobě. Podle něj je očkování v ordinacích nejbezpečnější a pro seniory nejlepší varianta.

Šéf školských odborů o testování žáků: Je obrovská škoda, že se celá problematika nezačala řešit dřív Číst článek

„Já si myslím, že nejrychlejší bude kombinace volebních místností a praktických lékařů s velkým očkovacím centrem. Na to se teď připravujeme,“ popisuje starosta plány do budoucna s tím, že u praktických lékařů by se očkovali právě senioři.

Teď radnice pracuje na vývoji metody, kterou chce zkonzultovat s hygieniky. Podle Čižinského by pak radnice dokázala proočkovat obyvatele v řádů dnů. „Jako organizátoři bychom úplně převzali administrativní část. Dělali by to brigádníci. A současně bychom vybavili všechny objednané občany dotazníkem, který by si předem doma vyplnili,“ dodává starosta.

Jak se totiž ukázalo, největším problémem byla administrativní zátěž pro ordinace. „Abychom oočkovali 200 lidí během dvou, tří nepracovních dnů, je podmíněno mimořádným nasazením personálu. Byla potřeba masivní telefonní akce, abychom dokázali seniory k očkování pozvat,“ vysvětluje doktor Karel Bláha.

Praktičtí lékaři z Prahy 7 proočkovali ve svých ordinacích přes 1 200 seniorů nad 80 let. Do pilotního projektu se zapojilo 12 ordinací. Seniory oslovila přímo městská část a lékaři ještě před spuštěním státního rezervačního systému. Zájemci tak v těchto dnech dostávají už druhou druhou dávku vakcíny | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

Lékaři a sestry museli obvolávat seniory a zjišťovat zájem. Neměli přitom od státu seznam těch, kteří už byli proočkováni. A složité bylo i zadávání očkovaného do centrálního systému.

„Je vždy potřeba pacienta identifikovat třemi osobními údaji. To je jménem, příjmením a rodným číslem,“ ukazuje na obrazovku, kde je otevřené první okno centrálního systému pro registraci očkovaných (Informační systém infekční nemoci, ISIN - pozn. red.), který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Očkovat proti covidu je připraveno přes 3000 praktiků. Prioritně chtějí oslovit neregistrované pacienty Číst článek

Tyto osobní údaje musí zadat ručně lékař, ačkoli má svého pacienta registrovaného ve svém vlastním systému. Propojení ale dosud nefunguje. Pak vyskočí okno s dalšími údaji – telefon, popřípadě email, ulice trvalého bydliště, město, poštovní směrovací číslo.

„Mysleli jsme si, že tlačítko aktualizovat z registru obyvatel to vynahradí, bohužel ta funkce stále nefunguje,“ popisuje doktor Bláha. V dalším okně je potřeba vybrat indikaci – jestli jde třeba o seniora, nebo zdravotníka. „Na další stránce definujeme vakcínu, aplikační cestu, datum vakcinace, číslo šarže, exspiraci, místo vpichu,“ ukazuje na další kolonky lékař. Až poté může definitivně uložit záznam o očkování.

„Věřím tomu, že při pomalejším připojení a uživateli, který nemá takovou zkušenost s používáním informačních technologií, čemuž se ve zdravotnictví přeci jenom pořád nelze divit, tak to může trvat až několik desítek minut,“ přibližuje Bláha, jak dlouho trvá vyplnit záznam.

Zdvojení informací

Podle Karla Bláhy by byla úplně nejlepší varianta, pokud by mohli záznam vyplňovat jen v jejich vlastních programech. Pomohlo by ale i zjednodušení formuláře a hlavně propojení systémů, aby nemuseli vše vyplňovat ručně.

„Je vždy potřeba pacienta identifikovat třemi osobními údaji. To je jménem, příjmením a rodným číslem,“ ukazuje doktor Karel Bláha na obrazovku, kde je otevřené první okno centrálního systému pro registraci očkovaných | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

„Některé software si umí stáhnout informaci o očkování, že bylo aspoň provedeno. Ale ještě pořád rozumně nefunguje, že by to lékař mohl zadat přímo ze svého software. A rozhodně to není standard,“ vysvětluje Tomáš Nosek ze Sdružení praktických lékařů, který má informační technologie na starosti.

Podle vývojářů je totiž systém ústavu zdravotnických informací a statistiky nestabilní a nejde propojit se systémy ambulancí. A někteří si stěžují, že Ústav zdravotnických informací a statistiky s nimi nespolupracuje.

Jak navíc upozorňuje Tomáš Nosek, informace o očkování musí lékaři posílat nadvakrát: „Vždycky to stačilo, že lékař pacienty naočkoval, informace byla podána zdravotní pojišťovně a to šlo elektronicky. Minimálně zdravotní pojišťovna informaci o provedeném očkování má. Teď se to jaksi zdvojuje.“

‚Esenciální podmínka‘

Ministerstvo zdravotnictví o problémech se systémem ví nejméně od ledna. To přiznal i bývalý koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta. „Byl jsem informován, že již probíhají jednání s dodavateli vašich softwarů tak, aby se data propisovala a nemuseli jste je tlouct dvakrát. Je to esenciální podmínkou, o které ministerstvo zdravotnictví ví, a je mimo jiné součástí mého předávacího protokolu,“ řekl na konci ledna.

Mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky Lenka Svobodová na dotazy, zda dojde k zjednodušení formuláře a propojení systému jen stručně odpověděla: „Datové rozhraní na straně ISIN je připraveno a průběžně optimalizováno. Propojení musí zrealizovat dodavatelé jejich ambulantních systémů. Hlášení je zcela jednoduché, včetně vytištění certifikátu zabere zhruba jednu minutu.“

‚Narychlo to obvoláváme.‘ Některým nemocnicím se nedaří přes rezervace plnit termíny na očkování Číst článek

Praktičtí lékaři se nicméně dosud plošně nezapojili do očkování proti koronaviru. V úterý sice začalo očkovat 60 praktických lékařů ve Zlínském kraji látkou od společnosti AstraZeneca, ti ale mají vlastní seznamy zájemců o očkování mimo centrální rezervační systém. Každý lékař zatím obdržel pouze 20 vakcín.

Praktičtí lékaři před tím, než se plošně zapojí do očkování, chtějí znát oficiální postoj ministerstva zdravotnictví a metodiku, jak očkovat. Resort podle mluvčí Barbory Peterové s lékaři jedná:

„Finální dohody na technických detailech nyní probíhají. S praktickými lékaři opakovaně a pravidelně jednáme. Praktičtí lékaři se již nyní zapojují do očkování v rámci očkovacích center a jejich role je určitě nezastupitelná i do budoucna.“

Podle Tomáše Noska ze Sdružení praktických lékařů je ale otázkou, kdy k tomu vlastně dojde. Zatím situaci označuje za chaos. „Dobře funkční a odladěné systémy nelze s největší pravděpodobností v dohledné době vzhledem k neustále probíhajícím změnám čekat. Jaká bude nakonec pozice praktických lékařů ve vakcinaci, ukáže čas. Jediné co vím je, že by většina kolegů, které znám, ráda očkovala ve svých ordinacích, aby pacienti nemuseli v některých případech velmi komplikovaně řešit přepravu do očkovacích center.“