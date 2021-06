Praktičtí lékaři by měli očkovat vakcínou Pfizer. Podle šéfa sdružení se domluvili s ministerstvem

Očkování proti koronaviru u praktických lékařů stále drhne. Některým zůstávají nevyužité vakcíny. Důvodem je mimo jiné doporučení ministerstva zdravotnictví, aby vakcíny AstraZeneca a Johnson and Johnson nedávali lidem mladším 60 let. Někteří lékaři tak už nechtějí očkovat. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka v rozhovoru pro Radiožurnál ale říká, že se s resortem domluvili na distribuci vakcíny od Pfizeru praktikům. Praha 11:49 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka | Foto: Jana Přinosilová

Jak je na tom vaše ordinace? Máte i vy vakcíny, které nevyužijete?

V tuto chvíli ne. Očkujeme druhé dávky vakcínou AstraZeneca, tam samozřejmě nevíme – vzhledem k tomu, co se o této vakcíně říká – kolik pacientů druhou dávku bude chtít.

A pak máme nějaký zbytek vakcíny Moderna, se kterou je to samozřejmě taky složitější vzhledem k tomu, že pacientů, kteří jsou naočkovaní, už je hodně, a je složité shánět nějaké pacienty, kteří se chtějí očkovat. Trvá nám to trochu déle, ale myslím si, že tu vakcínu vyočkujeme.

A proč o některé vakcíny vaši pacienti nemají zájem? Je to tím, co se o nich říká?

Je to tak, je to mediální obraz vakcín. U AstraZenecy to až tak velký problém není, protože té vakcíny stejně chodí málo a vychází to tak akorát na druhé dávky.

Mně je upřímně líto, co se stalo s vakcínou Johnson and Johnson, protože to byla vakcína, o kterou měli lidé zájem a velký, protože je to jednodávková vakcína. Takže jim očkování touto vakcínou snadno umožnilo získat potvrzení o očkování a možnost vycestovat do zahraničí. Tím, že se řeklo, že to je vakcína, která by měla být primárně určena pro lidi nad 60 let, byť to doporučení ministerstva zdravotnictví nezakazuje použití u mladších pacientů, ale média to tak bohužel interpretovala, tak pověst této vakcíny mezi pacienty je notně pošramocená, je poměrně složité jim vysvětlit, že se tou vakcínou mohou očkovat.

Mám informace, že se stává, že v ledničkách praktiků tato vakcína zůstává a celá řada praktických lékařů zrušila objednávku této vakcíny u distributora.

Máte informace, kolik vašich kolegů po celé zemi chce s očkováním úplně skončit nebo už tak udělalo?

Ta situace je trochu vyhrocená, kolegové jsou rozzlobení. Ve chvíli, kdy konečně dostali vakcíny do rukou, tak jsou v situaci, kdy když obvolávají seznamy pacientů, se kterými byli dohodnuti, že budou očkovat – a jedná se i o vakcínu Moderna – tak zjistí, že většina z nich už se někde očkovala v očkovacím centru nebo už má termín v očkovacím centru.

Musíte v podstatě obvolávat pacienty, o kterých nevíte, jestli mají zájem se očkovat, a snažíte se sehnat lidi pro Modernu. Když to vidím ve své ordinaci, tak sestřičky sedí hodinu na telefonu a za tu hodinu seženou dva tři lidi, když mají štěstí, kteří by se přišli naočkovat. Vzhledem k tomu, že musíte naočkovat deset lidí denně a celkově máte 100 dávek Moderny a máte na to jeden měsíc, tak to je docela složité. To znamená, že je celá řada kolegů, která říká, že už očkovat nechce.

Osobně si spíš myslím, že to bude mít útlum přes prázdniny, ale od září jsme se domluvili s ministerstvem na novém modelu. Má se vysoutěžit nový distributor, který umožní vozit vakcíny do ordinací po jednotlivých ampulích. A pacientům, až se zruší očkovací centra, se řekne, že ti, co se chtějí doočkovat, se budou očkovat u praktiků. To znamená, že se celá logistika zjednoduší. Myslím si, že očkování na podzim bude normálně pokračovat, pokud ještě budou nějací pacienti, kteří se budou chtít očkovat.

Připomeňte, prosím, kolik lidí a z jakých věkových skupin stále ještě čeká na vakcínu u praktika?

Nemám úplně aktuální data a musím říct, že seznamy, jak jsou dnes zavedeny v systému, asi úplně neodpovídají realitě, takže bych z nich úplně nic nevyvozoval. Takže máme nějaké lidi, kteří čekají na očkování z důvodu, že třeba ještě nemůžou být očkováni, protože prodělali poměrně nedávno onemocnění.

Ale nedá se říct, že u nás čekají davy a nemáme pro ně vakcínu, to v tuhle chvíli říct nejde, spíš jsme v situaci, když už vakcíny konečně máme, musíme lidi nahánět, aby se přišli očkovat.

Dlouhodobě usilujete o to, aby měli praktici k dispozici i vakcínu firem Pfizer a BioNTech. Posunula se někam jednání s ministerstvem zdravotnictví?

Ano, posunula. Je to naprosto zásadní, protože Evropská unie se spoléhá na Pfizer v podstatě i při eventuálních přeočkováních třetími a dalšími dávkami v dalších letech. Vzhledem k tomu, jak se staví Evropa i my k vektorovým vakcínám, tak je evidentní, že by praktici měli tuto vakcínu mít.

Posunuli jsme se právě v tom smyslu, že se soutěží distributor na tuto vakcínu, který by měl oprávnění vozit někdy od podzimu – doufám, že to bude hned od začátku září – i do ordinací praktických lékařů a který by měl oprávnění i dělit velká balení a vozit to po jednotlivých ampulkách, po pěti dávkách. Ty to všechno zjednodušují.

Takže zjednodušeně řečeno s ministerstvem zdravotnictví na Pfizeru domluvení jste?

Ano.