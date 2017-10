Praktičtí lékaři přidáno nedostanou. Peníze nejsou, vzkázal ministr Ludvík

Šéf resortu zdravotnictví Ludvík reagoval zamítavě na středeční protest asi sedmi tisíc praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří zavřeli své ordinace - i kvůli podfinancování praxí.

Nových šestnáct miliard v rozpočtu sice plánuje ministerstvo rozdělit, ale za praktiky nezamíří. Sedm a půl miliardy korun má jít na zvýšení platů v nemocnicích, dalších jeden a půl miliardy sestrám, aby jim zůstaly 2000 korun měsíčně navíc, které jim vláda přidala od července.

Dalších jeden a půl miliardy má jít do následné péče a stejné množství peněz na drahou specializovanou léčbu. Pak podle ministra Ludvíka zbudou čtyři miliardy, které musí rozdělit tak, aby bylo pro každého trochu.

Tisíce doktorů na protest za lepší financování zavřelo ordinace. Zapojily se i lékárny Číst článek

Praktičtí lékaři si v posledních dnech stěžovali také na to, že úhradová vyhláška nepočítá s navýšením o 3 procenta u kapitačních plateb, tedy u peněz, které lékaři dostávají za každého jednoho pacienta. Tři procenta jim přitom ministerstvo mělo loni slíbit. Ministr Ludvík ale řekl, že pokud bude přidávat peníze, tak jedině za odvedenou práci, a ne za pacienty v kartotékách. Lékařům už prý navíc resort vyšel vstříc. „Chtěli, aby byly na ně převedeny předoperační vyšetření, byly na ně převedeny. To jsou peníze, protože to je výkon, za který dostanou zaplaceno,“ prohlásil ministr.

Kritiku sklízí úhradová vyhláška i od opoziční ODS - ta by ji podle ekonomického experta strany Jana Skopečka předělala celou. „Nemůžeme to nechat bez odezvy v okamžiku, kdy se tady chystá úhradová vyhláška, u které hrozí, že pošle systém zdravotnictví do deficitu,“ říká.

Problémy i s recepty

Lékařům ale v protestu nejde jenom o peníze - mají problém i s povinným zavedením elektronického receptu v roce 2018. Praktičtí lékaři říkají, že je systém nedodělaný, že má mnoho chyb, že je zdržuje od práce - to samé tvrdí i lékárníci. Lékaři se nebrání samotné elektronizaci, ale chtějí, aby se spuštění systému odložilo do doby, než bude připravený na plný provoz.

Ministerstvo zdravotnictví ale z termínu ustoupit nehodlá. A Státní ústav pro kontrolu léčiv, který za systémem elektronických receptů stojí, odmítá, že by měl takové chyby, jak lékaři tvrdí. Sdružení praktických lékařů chce navíc systém napadnout u Úřadu pro ochranu soukromých údajů - obává se totiž, že může dojít ke zneužití dat pacientů. Podle ministra Ludvíka je ale současná situace, kdy mají lékaři citlivé informace na papíře a poskytují je třetí straně, tedy pojišťovnám, daleko rizikovější.