Přáli bychom si, aby opatření proti slintavce a kulhavce platila dál, říká šéf svazu chovatelů skotu

Opatření proti slintavce a kulhavce se rozvolňují. Veterinární správa od neděle ruší zákaz dovozu zvířat, především ovcí, koz, prasat či skotu ze Slovenska a Maďarska. A omezení na slovenských hranicích pro nákladní dopravu by mohlo skončit v příštím týdnu. „Ze strany chovatelů a ochrany jejich stád bychom si přáli, aby opatření ještě nějakou dobu platila," říká pro Radiožurnál šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Rozhovor Praha 21:10 18. května 2025

Je podle vás zrušení zákazu dovozu zvířat ze Slovenska a Maďarska správným rozhodnutím? Není to přece jenom trochu unáhlené?

Má to dvě roviny. Jedna věc je chovatelský pohled, kdy to do určité míry unáhlené je. Druhá rovina je potom legislativní stránka věci, kdy přece jenom legislativa jasně říká, že by stát měl přistupovat, pokud přijímá nějaká omezení v rámci státu, jen k těm regionům, kde ten výskyt je, to znamená tzv. regionalizace.

Co Česká republika uplatňovala dva měsíce, bylo do určité míry chápáno jako problém z hlediska legislativy, takže když k sobě dáme tyto dva pohledy, tak pro to určité pochopení musíme mít. Ale samozřejmě ze strany chovatelů a ochrany jejich stád bychom si přáli, aby ta opatření ještě nějakou dobu platila.

Co byste v tuhle chvíli chovatelům doporučil? Mají být pořád opatrní?

Určitě. Obezřetnost, to je asi to nejtrefnější slovo, je zcela na místě. Nelze tu situaci ještě úplně podceňovat, myslet si, že máme vyhráno, byť poslední případ v Maďarsku je už více než měsíc starý.

Situace se vyvíjí relativně pozitivně, ale víme, jak rychle může slintavka a kulhavka udeřit. Takže myslet si, že po měsíci od posledního případu máme vyhráno, by bylo předčasné uvažování. Takže určitě obezřetnost, důsledná kontrola všech projíždějících vozidel v rámci příjezdu na farmu, dodržování všech bezpečnostních opatření v rámci biosecurity na úrovni jednotlivých stád a podobně.

Začnou teď podle vás chovatelé rozvolňovat opatření na svých farmách? Třeba že by zrušili zákaz vstupu do areálů ke zvířatům, anebo budou pokračovat v omezeném provozu?

Bude to záviset chov od chovu podle toho, jak je ten podnik strukturovaný, jakou má výrobu, jaká je tam potřeba toho, aby tam docházel personál, lidé zvnějšku, jestli je to farma, která prodává ze dvora a tak dále.

Každý chovatel si to vyhodnotí individuálně a podle toho k tomu bude přistupovat. Je pravděpodobné, že někteří již nějaké rozvolnění budou připravovat, ale jak jsem říkal, obezřetnost je stále na místě, takže nějaké plošné otevření chovů by určitě nebylo žádoucí.

Povězte nám, pane Maláte, jak moc je Česko závislé na dovozu skotu a hovězího masa?

Když vezmeme čistě řeč čísel, tak závislé není, protože Česká republika je z nějakých 135 procent soběstačná. Nicméně když tu hodnotu rozpitváme, tak zjistíme, že situace není tak úplně jednoduchá. Velká část kvalitnějšího skotu se vyváží v živém, protože v České republice úplně ideálně nefunguje placení za kvalitu, takže lepší kusy odcházejí do zemí, kde jsou za ně ochotni zpracovatelé a chovatelé lépe zaplatit.

A abychom potom saturovali potřebu, tak se sem naopak zase dováží levnější maso ze zahraničí. Jsou to velmi často diskontní prodejny, které mají své vlastní zpracovny.

Takže Česká republika obecně v řeči čísel závislá není, nicméně v určitých ohledech to jednotlivým zpracovatelům a dodavatelům může působit problémy, když by ten zákaz trval, protože přece jenom z Maďarska jatečný skot do České republiky určitě proudí.

A dá se něco udělat pro to, aby Češi byli ochotnější připlatit si za kvalitní maso?

Měli by si uvědomit, že každá věc má dvě stránky. A v případě potravin, pokud se chci stravovat zdravě, chci podporovat lokální producenty, měl bych se lépe zamýšlet nad tím, jaký produkt kupuju – podívat se, odkud maso pochází, jak staré je zvíře, ze kterého pochází, v jakém chovu bylo ho vychováno a tak dále.

Všechny tyto věci se dají dohledat na balíčku hovězího masa. A pokud by spotřebitelé nakupovali přímo u chovatelů, tak by to určitě byla nejžádanější cesta, kterou by se mohli vydat a podpořit českou lokální produkci, snížit uhlíkovou stopu. Vlastně to má všechny benefity.