Prasata mají stále co žrát, mor se tak zatím nešíří, říká Čunek. Stav nebezpečí přesto vyhlásí

Zlínský kraj v pondělí vyhlásí stav nebezpečí kvůli africkému moru prasat. Potvrdil to tamní hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL. O vyhlášení mimořádného stavu ho požádal jeho stranický kolega - ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj tak bude zamořené území možné lépe chránit. Čunek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus současně upozorňuje na omezení, která krizový stav přinese. Rozhovor Zlín 18:00 29. července 2017

Můžete tedy potvrdit, že stav nebezpečí kraj skutečně vyhlásí v pondělí?

Mohu to potvrdit tak na 99 procent. Slíbil jsem to panu ministrovi (zemědělství Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL), pokud nenaleznu k vyhlášení žádnou překážku. Přece jenom to není rozhodnutí kraje, ale hejtmana. Na základě tohoto rozhodnutí mohou být omezována práva fyzických i právnických osob, takže vyhlášení stavu nebezpečí bych nedělal rád příliš často.

Ale asi to bude nezbytné. Domníval jsem se totiž, že je to téměř stoprocentně záležitost veterinární správy, která patří pod ministerstvo. Měla by tak konat vláda. Ale ta to má teď se svoláním komplikované.

Ano, jsou vládní prázdniny. Takže podle vás by se měla vláda mimořádně sejít a řešit to?

Určitě by to měla řešit vláda. Je to stoprocentně záležitost veterinární správy. Vím ale, že opatření ve prospěch toho, aby se mor nešířil, udělat musíme. V tuto chvíli se totiž nerozšířil proto, že prasata v daném území mají co žrát. Je tam dostatek neposečených obilovin, je tam kukuřice.

Součástí nařízení proto i bude, že zemědělci budou muset určité druhy plodin zanechat neposečené tak, abychom zajistili potravu pro prasata a také úkryt. Tím pádem nebudou mít velký důvod odtamtud odcházet. Prasata s morem tak buď uhynou na místě, nebo je pochytáme do klecí. Z toho důvodu se musí celé to území 45 kilometrů obehnat elektrickým plotem. To bychom měli realizovat příští týden.

A s tím tedy začnete v pondělí nebo později?

V pondělí stav nebezpečí vyhlásíme. Svolal jsem krizový štáb, tedy myslivce, veterináře, bude tam i policie. Po poradě a zpracování podmínek krizového stavu – to znamená jaké území, které prostředky, co máme udělat a čeho chceme dosáhnout – krizový stav vyhlásíme. Pak bychom chtěli začít realizovat výstavbu plotu a další opatření.

Omezení pro občany

Mluvil jste o tom, že by vyhlášení stavu nebezpečí mohlo omezit i fyzické osoby. Na co konkrétně by se tedy občané měli připravit? Myslíte, že jim zakážete vstup přímo do dané oblasti?

Ano. Zřejmě vytipujeme oblasti, kam bude zakázán vstup. Téměř jistě zakážeme volný pohyb občanů se psy. My jsme dnes benevolentní. Správně ale ve volné přírodě psi pobíhat volně nemají.

Africký mor prasat Státní veterinární správa eviduje 113 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy zatím prokázaly virus u 67 kusů. "Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 36 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době deset vzorků," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V oblasti s intenzivním odlovem na Moravě bylo k dnešnímu dni uloveno 871 divokých prasat. Nejvíce - 229 - v okrese Uherské Hradiště.

Pokud je to například na polních cestách, ti psi poslouchají a pobíhají kolem pána, tak myslivci ani policisté nejsou tak přísní. Ale teď zřejmě v daném lese zakážeme vstup se psy úplně. Občané budou muset chodit na procházky do jiné oblasti.

Už na to máte, pane hejtmane, reakce od obyvatel Zlínského kraje?

Musím říct, že většinou jsou reakce pozitivní, až mě to překvapilo. Všichni chápou, že kdyby se ten mor rozšířil do celé České republiky, museli bychom vybíjet celé chovy prasat. To jsou pak velké, možná stamilionové škody.

Jak dlouho bude stav nebezpečí trvat?

Stav nebezpečí se ze zákona vyhlašuje na 30 dní, aby se učinila nezbytná opatření. Bohužel plot a různá další opatření budu muset trvat podle Státní veterinární správy nejméně dva roky. Protože ten mor je velmi úporný, může přežívat mnoho měsíců.