Zábrana proti šíření prasečího moru na západ. Dálnice D1 a D2 by se mohly oplotit

Do úterý testy potvrdily nákazu u 230 divokých prasat, z toho 18 bylo uloveno, ostatní byly uhynulé kusy. V zamořené oblasti na Zlínsku myslivci společně s policií ulovili skoro 3200 kusů černé zvěře, která skončila v kafilériích.

Dánsko chce na hranicích s Německem postavit plot. Stavba má zabránit šíření afrického moru prasat Číst článek

Úplně celá dálnice se podle ředitele oplotit nedá, musí tam zůstat koridory. Moderní ohrazení je podle něj zahloubené do země s dvířky, která se otevírají ven do krajiny, zvířata se tak skrz ně na dálnici nedostanou. Pokud by se choroba šířila z východních států přirozenou cestou, tedy skrze populaci divokých prasat, mohlo by jít o funkční zábranu.

Problémem je podle Semeráda vydávání územních rozhodnutí, takže se snaží apelovat na úřady, aby povolení ke stavbě plotů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dávaly. Samotná stavba j podle Semeráda jednoduchá. ŘSD na dotaz k instalaci plotů uvedla, že se z časových důvodů k věci vyjádří až ve středu.

Africký mor

Naposledy veterináři zaznamenali africký mor u prasete v dubnu, šlo ale o divočáky uhynulé v té době už čtvrt až půl roku. Naposledy tak byl virus vlastně zjištěn v únoru. Pokud nebude nový pozitivní nález do čtyř měsíců, měla by být nákaza na Zlínsku podle Semeráda zvládnutá.

Změní definici smrti? Vědci oživili buňky v mozku mrtvých prasat Číst článek

Veterináři již vyplatili za zástřelné na Zlínsku a nálezné za divoká prasata 114 milionů korun. Na celém území republiky se zástřelné zatím odkládá, nejsou na něj peníze, rozšíření by stálo skoro miliardu korun. Letos do konce května meziročně klesl počet zastřelených divočáků o více než 11 tisíc kusů na 61 300. Stát by podle Semeráda měl buď přijít s motivací, aby myslivci lovili prasata více.

Izolace choroby v ČR

Nemoc je nyní podle Semeráda rozšířená v Maďarsku, na pomezí Ukrajiny a Rumunska. V Polsku se podle něj řeší až na pětině území. Semerád uvedl, že opatření, která veterináři loni přijali, se ukázala jako úspěšná. ČR podle něj je jedinou zemí v EU, kde se povedlo chorobu izolovat.

Chovatelé v zamořené oblasti na Zlínsku musejí porazit prasata, nařízení se týká víc než stovky zvířat Číst článek

Veterináři si také přejí změnu legislativy, aby mohli v případě nákaz rychleji reagovat. Chtěli by proto aktualizovat veterinární zákon, který je již ve vnitřním připomínkovém řízení na ministerstvu zemědělství, s ním by se měl novelizovat například i zákon o krajích nebo plemenářský zákon.

Myslivci budou moci získávat od července výjimečná povolení na lov daňků v zamořené oblasti. Veterináři ji prohlédli dronem a zjistili, že se v ní již divočáci nevyskytují, zato jsou tam právě daňci a srnky.