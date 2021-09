Inspektoři veterinární správy s armádou nacvičovali likvidaci ptačí chřipky a afrického moru prasat

Zásah na statku se zvířaty nakaženými nebezpečným virem, vyhledávaní uhynulých divokých prasat v terénu nebo odběry vzorků. Zhruba tak by se dalo popsat středeční cvičení pracovníků Státní veterinární správy a veterinární armádní služby v Heroltovicích nedaleko vojenského újezdu Libavá. Heroltovice 16:01 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veterinární inspektoři ve žlutých ochranných oblecích a v dýchacích maskách připravují k dekontaminaci služebního psa. | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nákaza. Veterinární inspektoři s vojáky cvičili likvidaci nemocí v chovech zvířat

Veterinární inspektoři ve žlutých ochranných oblecích a v dýchacích maskách připravují k dekontaminaci služebního psa. „Principem této dekontaminace je provést záchrannou operaci na služebním psu, který je někde v poli zasažený buď chemickým, biologickým nebo radiačním agens a dopravit ho do polní nemocnice, kde mu bude poskytnuto ošetření podle typu poranění nebo zranění,“ vysvětluje vojenský veterinární lékař Marek Dolanský.

V hospodářství v Heroltovicích si veterinární inspektoři cvičí i odběry vzorků potenciálně nakažených zvířat. Nebo také použití termokamer.

Cvičení Nákaza v Heroltovicích | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas

„To, co je červené nebo červenorůžové, to je teplejší, takže tady vidíme dvě prasata. Teprve se to začíná používat, je tím možné odhalit počátek nákazy, jako je třeba mor prasat," říká Tomáš Jarosil z Veterinární správy.

„Cílem těch cvičení je zejména koordinace. Teď to bylo kvůli covidu v trošku menším rozsah, ale zúčastňovali se i hasiči a další složky integrovaného záchranného systému. Ukážeme si, jaké vybavení máme, co jsme schopni udělat," doplňuje ústřední ředitel Veterinární správy Zbyněk Semerád.

Africký mor prasat i ptačí chřipka aktuálně v České republice nejsou zaznamenané. „V současné době jsme bez výskytu afrického moru prasat. Získali jsme status země prosté aviární influenzi, protože jsme veškerá ohniska zlikvidovali. Situace v sousedních státech je naprosto rozdílná. Zejména Německo, Polsko, kde se mor neustále přibližuje. V současné době je v Polsku zhruba 40 kilometrů od naší hranice,“ popisuje Semerád.

Status země bez výskytu ptačí chřipky pomůže zahraničnímu obchodu, v řadě zemí totiž tak padnou omezení na obchodování s drůbeží a ptactvem z tuzemských chovů.

Fotogalerie (6)